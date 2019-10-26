Spor burhan karaçam 612 milyon euro olan borç, 568 milyon euro'ya inmiş durumda - 1
1 saat önce
SPOR Burhan Karaçam 612 milyon Euro olan borç, 568 milyon Euro'ya inmiş durumda - 1.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 02:05 Kaynak: DHA
SPOR Burhan Karaçam 612 milyon Euro olan borç, 568 milyon Euro'ya inmiş durumda - 1
Belhanda'nın menajeri William D'avila: Belhanda'ya yıllık 9 milyon euro önerdiler Ad, soyad değiştirme uygulamasında en çok değiştirilen soyad "Top" oldu Çavuşuoğlu, Türk muhabirin sorusu karşısında zorlanan Alman mevkidaşına müdahale etti Çaldığı parayı ekmeğin arasına sakladı