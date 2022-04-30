SPOR Bursa'da Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Bursa'da Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk coşkusu

30.04.2022 23:27

SPOR Bursa'da Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk coşkusuSemih ŞAHİN - İsmail Hakkı SEYMEN - Muammer İRTEM / BURSA,(DHA)- Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından Bursa'da sevinç gösterileri düzenlendi.

SPOR Bursa'da Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk coşkusu

Semih ŞAHİN - İsmail Hakkı SEYMEN - Muammer İRTEM/ BURSA,(DHA)- Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmasının ardından Bursa'da sevinç gösterileri düzenlendi. Meydanlarda toplanan binlerce taraftar, şampiyonluğu havai fişek, meşale ve horonla kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında lider Trabzonspor, evinde Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla bordo-mavililer, 77 puanla ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşma sonrası Bursa'daki taraftarlar büyük coşku yaşadı. Beşevler Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı takip eden binlerce taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle sevinç yaşadı. Kutlamada havai fişek ve meşale gösterileri yapıldı. Meydanda toplanan taraftarlar, şampiyonluğu horon oynayarak kutladı. Öte yandan şampiyonluğun ardından araçlarıyla trafiğe çıkanlar konvoy oluşturdu. (DHA)

SPOR Bursa'da Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk coşkusu
SPOR Bursa'da Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk coşkusu
SPOR Bursa'da Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk coşkusu
SPOR Bursa'da Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk coşkusu

YORUMLAR
500
Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı Antalya'da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutladı Taksim Meydanı bordo-mavi Taksim Meydanı bordo-mavi İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı İzmir'de Trabzonspor'un şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Bursa, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Bursa'da Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk coşkusu - Son Dakika


Son Dakika
23:29 Hadise ve sevgilisi Mehmet Dinçerler Çırağan'da evlendi!
23:27 Bağdat Caddesi'nde Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarı birbirine girdi
23:19 Trabzonspor'a şampiyonluğu için tebrik mesajları yağıyor
23:12 Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından Fenerbahçe'den olay çağrı: Savcılar göreve
23:06 Dünya, Trabzonspor maçı sonrası ortaya çıkan görüntüyü konuşuyor
23:01 Türkiye'nin dört bir yanında Trabzonspor'un şampiyonluğu kutlanıyor
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon olan Trabzonspor'u tebrik etti
22:35 Süper Lig'de şampiyon Trabzonspor oldu!
22:33 Trabzonspor taraftarı maçın bittiğini zannederek son dakikasında sahaya indi
22:20 AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 23:42:59. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Bursa'da Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluk coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement