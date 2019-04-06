Spor Bursaspor Basketbol'un Manisa'da Şampiyonluk Coşkusu
1 saat önce
Spor Bursaspor Basketbol'un Manisa'da şampiyonluk coşkusuManisa Büyükşehir Belediyespor - Bursaspor Basketbol 77-81Erhan KASIRGA MANİSA, (DHA) - Türkiye Basketbol Ligi'nde en yakın rakibi OGM Ormanspor'un mağlup olmasıyla şampiyonluğu garantileyen Bursaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir...
Spor Bursaspor
Basketbol'un Manisa
'da şampiyonluk coşkusu
Manisa Büyükşehir Belediyespor
- Bursaspor Basketbol 77-81
Erhan KASIRGA MANİSA, (DHA
) - Türkiye Basketbol Ligi'nde en yakın rakibi OGM Ormanspor'un mağlup olmasıyla şampiyonluğu garantileyen Bursaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazanarak büyük coşku yaşadı 77-81. Gelecek sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek yeşil-beyazlılar şampiyon sıfatıyla Manisa BŞB deplasmanına geldi. Bursasporlu taraftarlar da tarihi günde takımlarını Manisa'da yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde ise centilmenlik rüzgarları esti.
Manisa BŞB'li basketbolcular meslektaşlarını teker teker tebrik ederken, ev sahibi ekibin yöneticileri de Bursasporlu kurmaylara çiçek verdi. Maç bitiminde ise Bursasporlu oyuncular taraftarlarının önünde şampiyonluk pozu verdi. Yeşil-beyazlılar başa baş geçen maçın ilk çeyreğini 26-17 geride tamamladı. İkinci çeyrekte toparlanan şampiyon Bursaspor, devreyi 39-35 önde tamamladı. Bursa ekibi üçüncü periyodu da 62-48 galip bitirirken, salonda 4 sayı farkla galip ayrıldı.
Bursaspor Antrenörü Arda Vekiloğlu şampiyonluğun mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vekiloğlu, Bu maç öncesinde şampiyonluğu garantilemiş olmamız arzu ettiğimiz hedefti. Bunu çabuk gerçekleştirmek istiyorduk ve bitime 5 maç kala şampiyonluk nasip oldu. Bu öyküde aslan payı oyuncularımın. Başta oyuncularım olmak üzere emeği geçen ve ekibin parçası olan herkesi kutluyorum. Basketbol ekip işi, herkes üzerine düşeni yaptığı zaman bunun sonucunda başarı geliyor. Elbette kolay değil şu anları oynamak. Ancak biz şampiyonluğu garantilesek de her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bizim karakterimiz bu ruhumuz bu. Şampiyonluğu taraftarımıza armağan ediyoruz diye konuştu,
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:28 Kaynak: DHA
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