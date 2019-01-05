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Spor Bursaspor'da Neşeli Çalışma

1 saat önce

Spor Bursaspor'da neşeli çalışmaGürkan DURAL ANTALYA (DHA) - Bursaspor'un Antalya kampında oyuncular koşu çalışmasında renkli görüntülere imza attı.

Spor Bursaspor'da neşeli çalışma

Gürkan DURAL ANTALYA (DHA) - Bursaspor'un Antalya kampında oyuncular koşu çalışmasında renkli görüntülere imza attı. Kaptan Ertuğrul Ersoy ise devre arasındaki kampa dahil edilen genç oyunculara yakın ilgi gösterdi.

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devam eden Bursaspor, kampın dördüncü gününü de çift idmanla noktaladı. Sabah idmanının ardından akşam saatlerinde de çalışan yeşil beyazlılarda tedavileri süren Stephane Badji ve Barış Yardımcı antrenmanda yer almadı. Her idmanda farklı çalışmalar yapan yeşil beyazlı oyuncular bugünkü akşam antrenmanında ise ragbi topuyla çalıştı. 4 farklı gruba ayrılan oyuncular, sprint atarak sırayla farklı istasyonlara konulan topları takım arkadaşlarına ulaştırırken, ragbi topuyla da oynamaları renkli görüntülere sahne oldu. Oyuncular bu çalışmada eğlenirken kazanan grup ise doyasıya sevinç yaşadı.

KAPTAN GENÇLERİN YANINDA

Öte yandan Bursaspor'da gelenek haline gelen her kampa yeni katılan genç oyuncuların saçlarını kesme adeti, Antalya kampında da devam etti. Kaptan Ertuğrul Ersoy, genç oyuncularla antrenman öncesinde hatıra fotoğrafı çektirirken, antrenman esnasında da genç oyuncularla yakından ilgilendi. Kaptan, 3 farklı grup halinde çalışılan top kapma çalışmasında kampa yeni dahil olan genç oyuncularla birlikte çalışarak onlara destek verdi.

AYBABA - VURAL BULUŞMASI

Ayrıca Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural da takımının çalışması için yan sahaya geçerken Samet Aybaba ile karşılaştı. İkili bir süre keyifli bir şekilde sohbet ederken, basın mensuplarına da birlikte poz verdi.

FOTOĞRAFLI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:53 Kaynak: DHA

Ertuğrul Ersoy, DHA, Antalya, Bursaspor, Spor
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