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Bursaspor hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak - Son Dakika

Bursaspor hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak

05.10.2021 22:29
Bursaspor hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak, System.String[]

Kamp çalışmalarına Kocaeli'de devam eden TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le hazırlık maçı yapacak.

Kamp çalışmalarına Kocaeli'de devam eden TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'le hazırlık maçı yapacak.

Çalışmalarına Kocaeli'de devam eden TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Çalışmalarını Kocaeli'de sürdüren takımımız hazırlıkları kapsamında 10 Ekim Pazar günü saat 14.00'da VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Bursaspor YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak."

(Barış Yalım/İHA)

Bursaspor hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak

Futbol Federasyonu, Fatih Karagümrük, Bursaspor, Kocaeli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursaspor hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursaspor hazırlık maçında Fatih Karagümrük'le karşılaşacak - Son Dakika
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