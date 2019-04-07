Son Dakika Haberleri: Spor Bursaspor Otobüsüne Çirkin Saldırı

Spor Bursaspor Otobüsüne Çirkin Saldırı

39 dakika önce

Spor Bursaspor otobüsüne çirkin saldırıErhan KASIRGA MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin 26. haftasında normal sezonu lider tamamlayıp Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen Bursaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanından dönerken büyük şok yaşadı.

Spor Bursaspor otobüsüne çirkin saldırı

Erhan KASIRGA MANİSA, (DHA)

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin 26. haftasında normal sezonu lider tamamlayıp Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen Bursaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanından dönerken büyük şok yaşadı. Cuma günü rakiplerinin kaybetmesiyle şampiyonluğu garanti altına alıp cumartesi günü çıktığı deplasman maçında Manisa BŞB'yi 81-77 yenen yeşil-beyazlıların otobüsüne karşılaşma için Muradiye Spor Salonu'nun önünde park halindeyken kimliği bilinmeyen kişiler tarafından sprey boyayla yazı yazıldı. Bu görüntü karşısında sinirlenen Bursasporlu yöneticiler, jandarmaya şikayetçi oldu. Otobüs şoförü Faruk Özen, Ben jandarmaya maç öncesinde bu konu hakkında uyardım. Tedbir almalarını istedim. Bu çok yanlış bir şey dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:14 Kaynak: DHA

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