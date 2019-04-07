Spor Bursaspor Otobüsüne Çirkin Saldırı
39 dakika önce
Spor Bursaspor otobüsüne çirkin saldırıErhan KASIRGA MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin 26. haftasında normal sezonu lider tamamlayıp Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen Bursaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor deplasmanından dönerken büyük şok yaşadı.
Spor Bursaspor
otobüsüne çirkin saldırı
Erhan KASIRGA MANİSA, (DHA
)
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin 26. haftasında normal sezonu lider tamamlayıp Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen Bursaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediyespor
deplasmanından dönerken büyük şok yaşadı. Cuma günü rakiplerinin kaybetmesiyle şampiyonluğu garanti altına alıp cumartesi günü çıktığı deplasman maçında Manisa BŞB'yi 81-77 yenen yeşil-beyazlıların otobüsüne karşılaşma için Muradiye
Spor Salonu'nun önünde park halindeyken kimliği bilinmeyen kişiler tarafından sprey boyayla yazı yazıldı. Bu görüntü karşısında sinirlenen Bursasporlu yöneticiler, jandarmaya şikayetçi oldu. Otobüs şoförü Faruk Özen, Ben jandarmaya maç öncesinde bu konu hakkında uyardım. Tedbir almalarını istedim. Bu çok yanlış bir şey dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 01:14 Kaynak: DHA
Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi
Aytemiz Alanyaspor'dan kritik Galibiyet! Bursaspor'u Ateşe Attılar
Danimarka'nın Başkentinde Korkunç Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var
Ankara Üniversitesi'nde Görevli Profesör Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı