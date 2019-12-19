Spor bursaspor taraftarı, şehrin takıma sahip çıkması adına yürüdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor bursaspor taraftarı, şehrin takıma sahip çıkması adına yürüdü - Son Dakika

Spor bursaspor taraftarı, şehrin takıma sahip çıkması adına yürüdü

6 saat önce

SPOR Bursaspor taraftarı, şehrin takıma sahip çıkması adına yürüdüGürkan DURAL BURSA (DHA) -Bursasporlu taraftarlar, Şehri Müdafa Yürüyüşü gerçekleştirdi.

SPOR Bursaspor taraftarı, şehrin takıma sahip çıkması adına yürüdü

Gürkan DURAL BURSA (DHA) -

Bursasporlu taraftarlar, Şehri Müdafa Yürüyüşü gerçekleştirdi. Binlerce taraftarın katıldığı yürüyüşte yeşil beyazlı taraftarlar, şehrin dinamiklerinden takıma sahip çıkılmasını istedi.

Kayhan Çarşısı'nda bulunan eski tekel binası önünde toplanan Bursasporlu taraftarlar, Başka Bursaspor yok sloganı adı altında yürüyüş düzenledi. Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyen taraftarlar, 'Bursa uyuma, takımına sahip çık' tezahüratlarıyla caddeyi inletti. Bayrakların, pankartların ve meşalelerin yer aldığı yürüyüş, şampiyonluk sevinçlerini aratmadı.

YENİDEN OMUZ OMUZA VERME ZAMANIDIR

Taraftarlar adına açıklama yapan Teksas Tribün Lideri Mehmet Güzelsöz, Bursa şehrinin en büyük değeri Bursaspor için burada olduklarını söyledi. 2010 yılı sonrası başarıyı getiren en önemli unsur olan birliktelikten uzaklaştıklarına işaret eden Güzelsöz, Bursa camiasına seslenerek, Bursaspor hepimizin. Şampiyon olduğumuzda hınca hınç doldurduğunuz sokaklarda şimdi niye yoksunuz Neyi bekliyorsunuz Hepimiz kırgınız, hepimiz kızgınız ama böyle gitmez. Yeniden omuz omuza verme zamanıdır. Kalenin yıkılmasını istemiyorsak arkasında duracağız. Atatürk Stadı'nda şampiyonluk kupasını omuz omuza vererek kaldırdık. Yine yaparız dedi.

BURSASPOR KAZANIRSA, BURSA KAZANIR

İş dünyasına da seslenen Güzelsöz, Sizleri şimdi değilse ne zaman yanımızda göreceğiz İlla kokteyl veya balo mu düzenlemek lazım Bursaspor kazanırsa Bursa kazanır, Bursa kazanırsa siz kazanırsınız, bunu ne zaman anlayacaksınız diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'na da eleştirilerde bulunan Güzelsöz, Sadece adil olmanızı istiyoruz. Hakem hataları ile çatır çatır puanlarımız gidiyor, seyirci kalıyorsunuz. Birilerinin borç limitini artırırken, borcumuz sebebi ile bizim puanımızı siliyorsunuz ifadelerini kullandı.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Yürüyüşün sonraki bölümlerinde ise gerginlik yaşandı. Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüşün son bulmasının ardından bir grup Bursaspor taraftarı Atatürk Stadı'na doğru yürümek istedi. Buradaki barikatı aşan taraftarlar Altıparmak Caddesi'ne kadar yürüdü. Daha sonra polis ekipleri burada bir barikat daha kurarak geçişe izin vermedi ve taraftarlar geri dönerek olaysız şekilde dağıldı.

Spor bursaspor taraftarı, şehrin takıma sahip çıkması adına yürüdü

Cumhuriyet Caddesi, Bursaspor, Bursa, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:32 Kaynak: DHA
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