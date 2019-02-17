Spor Bursaspor Taraftarından Protesto
1 saat önce
Bursaspor taraftarından protestoGürkan DURAL / BURSA, (DHA) -Bursaspor taraftarı, dün akşam saatlerinde Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ın evine giderek son haftalarda alınan sonuçları protesto etti.
Bursaspor
taraftarından protesto
Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA
) -
Bursaspor taraftarı, dün akşam saatlerinde Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay
'ın evine giderek son haftalarda alınan sonuçları protesto etti.
Bir taraftar, alınan kötü sonuçlardan ötürü teknik heyet ve oyunculara yönelik eleştirilerde bulunurken, başkan Ali Ay da mayıs ayına işaret ederek taraftarı dinledi. Bu görüntüler ise sosyal medyada yankılandı.
Yeşil-beyazlı kulüp, mayıs ayında olağanüstü kongreye gidecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:07 Kaynak: DHA
Çaykur Rizespor, Deplasmanda Bursaspor'u 2-0'la Geçti
Zor Bir Sürece Girdik"
Bursasporlu Taraftarlar Başkan Ali Ay'ın Evini Bastı!
Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti