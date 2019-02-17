Son Dakika Haberleri: Spor Bursaspor Taraftarından Protesto

Spor Bursaspor Taraftarından Protesto

1 saat önce

Bursaspor taraftarından protestoGürkan DURAL / BURSA, (DHA) -Bursaspor taraftarı, dün akşam saatlerinde Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ın evine giderek son haftalarda alınan sonuçları protesto etti.

Bursaspor taraftarından protesto

Gürkan DURAL/ BURSA, (DHA) -

Bursaspor taraftarı, dün akşam saatlerinde Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay'ın evine giderek son haftalarda alınan sonuçları protesto etti.

Bir taraftar, alınan kötü sonuçlardan ötürü teknik heyet ve oyunculara yönelik eleştirilerde bulunurken, başkan Ali Ay da mayıs ayına işaret ederek taraftarı dinledi. Bu görüntüler ise sosyal medyada yankılandı.

Yeşil-beyazlı kulüp, mayıs ayında olağanüstü kongreye gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 01:07 Kaynak: DHA

DHA, Ali Ay, Bursaspor, Güncel
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