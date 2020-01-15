Spor bursaspor'un yeni transferi tayfur bingöl ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor bursaspor'un yeni transferi tayfur bingöl ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Spor bursaspor'un yeni transferi tayfur bingöl ilk antrenmanına çıktı

14 dakika önce

SPOR Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktıGürkan DURALBURSA,(DHA)Bursaspor'un Serdar Özkan'ın ardından yeni transferi Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna kattı.

SPOR Bursaspor'un yeni transferi Tayfur Bingöl ilk antrenmanına çıktı

Gürkan DURALBURSA,(DHA)

Bursaspor'un Serdar Özkan'ın ardından yeni transferi Tayfur Bingöl'ü kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç oyuncu ayağının tozuyla ilk antrenmanına çıktı.

TFF 1'inci Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Bursaspor, maçın hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İbrahim Üzülmez gözetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından tempolu koşular yapan yeşil-beyazlı oyuncular son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Yeni transfer Tayfur Bingöl ise takımdan aynı düz koşu yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

Spor bursaspor'un yeni transferi tayfur bingöl ilk antrenmanına çıktı

Tayfur Bingöl, Serdar Özkan, Bursaspor, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Halatla çekilen traktör, ortadan ikiye ayrıldı
Son dakika: 11 gündür haber alınamayan kayıp Gülistan'ın son görüntüleri ortaya çıktı Avustralya'da yangınlar bir milyardan fazla hayvan yok olabilir Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni tiyatro yanıtı: Barış için oradaydık

Son Dakika Haberleri
21:00 Mardin'de trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika
20:58 Gazetecileri Koruma Komitesi: "(Mısırlı) Yetkililer gözaltına alınan AA çalışanlarını derhal... - Son Dakika
20:58 Karabük'te kaçak avlanmaya 58 bin lira ceza - Son Dakika
20:55 Çeşme'de 11 kişinin öldüğü tekne faciasıyla ilgili 4 tutuklama - Son Dakika
20:51 Kadir İnanır'dan Bakan Soylu'ya yeni tiyatro yanıtı: Barış için oradaydık - Son Dakika
18:44 Seyir halindeyken okeye dönen sürücüyü yolcu affetmedi! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 21:05:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor bursaspor'un yeni transferi tayfur bingöl ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]