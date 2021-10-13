SPOR Bursaspor ve Okyanus Koleji arasında iş birliği protokolü - Son Dakika

SPOR Bursa spor ve Okyanus Koleji arasında iş birliği protokolü

Bursaspor ve Okyanus Koleji 'Eğitim ve sporda tam takım' sloganıyla yola çıktı

Semih ŞAHİNBURSA, (DHA) - Bursaspor ve Okyanus Koleji arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye'nin 5'inci şampiyonu unvanına sahip Bursaspor Kulübü ile Türkiye'nin adını defalarca spor, sanat ve bilimle dünyaya duyuran Okyanus Koleji, Eğitim ve Sporda Tam Takım sloganıyla yollarını birleştirdi. İmza töreni öncesi 'Eğitim ve sporda tam takım' sloganıyla yola çıktılarını belirten Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, Eğitim alanını bırakmadan da sporda başarılı olunmalı. Bu vizyonla hareket ederek eğitimde de sporda da ciddi başarılara imza attık dedi.

'Eğitim ve sporda tam takım' sloganıyla yola çıkan Okyanus Koleji ile Bursaspor arasında protokol imzalandı. Okyanus Koleji Nilüfer Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleşen imza törenine; Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, Bursaspor A takım oyuncusu Tuğbey Akgün, Eren Güler ve Canberk Yurdakul 'un yanı sıra Bursaspor yönetim kurulu üyeleri ve alt yapı oyuncuları katıldı. İmza töreninden önce konuşma yapan Okyanus Koleji Genel Müdürü Lokman Demiray, eğitim ve spor arasındaki dengeye dikkat çekti. Eğitim hayatı başarılı olan bir öğrencinin aynı zamanda sporla da ilgilenebileceğini belirten Demiray, Okyanus Koleji ile Bursaspor arasında imzalanan protokolle birlikte, yetenekli sporcuların hak ettikleri yere geleceğini belirtti.

LOKMAN DEMİRAY SPOR VE EĞİTİMİ BERABER GÖTÜRECEĞİZ

Okyanus Koleji'nin spor ve eğitimi bir arada yürüttüğünü, sporculardan bazılarının da çeşitli dallarda da dünya şampiyonlukları aldıklarını belirten Lokman Demiray, Okyanus Koleji olarak 2004 yılında kurulduğumuzdan beri, hep şöyle bir vizyonla hareket ettik. Okyanus Kolejleri yetenek merkezi bir eğitim modeli çerçevesinde sporla, sanatla daima yürüyen bir kurum vizyonuyla yola çıktık. Ana felsefesi hep spor veya sanat oldu. Toplumumuzdaki alışılagelmiş anlayışın karşısında birbirinin alternatifi değil, birbirinin tamamlayıcı unsurları olarak düşündük. Hep bu vizyonla, bu eğitim modeliyle hareket ettik. Zaman içinde bunun da çok ciddi meyvelerini aldık. Bir kişi, hem spor dalında başarılı olabilir hem de eğitim alanını bırakmasına gerek yoktur. Eğitim alanını bırakmadan da sporda başarılı olunmalı. Bu vizyonla hareket ederek eğitimde de sporda da ciddi başarılara imza attık. Bugün Bursa Okyanus Koleji'nin Bursaspor'la yaptığı anlaşma bize mutluluk ve heyecan verdi. Bu bağlamda, Bursa ilimizin vazgeçilmez tutkusu Bursaspor'un futbol altyapısıyla ciddi işler yapacağımıza inanıyoruz. Bursaspor'un futbol altyapısı, Türkiye'nin en önemli altyapıya önem veren, altyapıyı bir akademik platform olarak gören kulüplerimizden bir tanesidir. Bizim, bu spor ve eğitimi beraber götürme anlayışımızdaki tecrübemizle beraber çok ciddi işler yapacağımıza inanıyoruz. Okyanus Koleji olarak 19 kulüp ile yaklaşık 350 sporcuya eğitim desteği vermekteyiz. Bizim 6 tane dünya şampiyonluğumuz var. Okyanus Koleji program ortaklığıyla beraber voleybolda, teniste dünya birinciliklerimiz var. Bunun yanı sıra bir dünya üçüncülüğümüz, iki dünya ikinciliğimiz var. Müsabakalarda ise 4 yılda 34 Türkiye şampiyonluğu kazanarak öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkararak, bunların toplumda neler yapabileceğini, bu işbirlikleriyle göstermiş olduk. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan basın mensuplarına ve katılımcılara teşekkür ediyorum dedi.

HAYRETTİN GÜLGÜLER İŞ BİRLİĞİ YAPMAKTAN MUTLU OLDUK

Anlaşmanın her iki kurum için de hayırlı olmasını dileyen Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, Okyanus Koleji'nin bizlerle iş birliği yapmasından çok mutluyuz. Futbolcularımızın iyi bir spor eğitimi dışında kendilerini geliştireceği bir kurumda eğitim almaları için bizler de üzerimize düşeni yaptık. Okyanus Koleji Genel Müdürü Sayın Lokman Demiray ve Okyanus Koleji ailesine, altyapı hocalarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Anlaşmamız her iki taraf için de hayırlı uğurlu olsun ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından Demiray ve Gülgüler, işbirliği protokolünü imzaladı. Toplantı, katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.