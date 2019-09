SPOR Bursasporlu Selçuk Şahin Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olmak istiyorum

BURSA, (DHA)-

Bursaspor'un deneyimli kaptanı Selçuk Şahin, Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak Türk futboluna hizmet etmek istiyorum dedi.

Futbol yaşamına Bursaspor'da devam eden Selçuk Şahin, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Bursa'ya gelişi için, Bursaspor gibi büyük bir camiadan teklif almak beni de heyecanlandırdı, gururlandırdı sözleriyle anlatan tecrübeli orta saha, Gençlerbirliği ile geçen sene şampiyonluk yaşadım. Bu dönem içerisinde değişik kulüplerden bazı teklifler oldu ama Bursaspor, camia olarak, şehir olarak her zaman futbolun önde olduğu bir yer. O yüzden burayı tercih ettim. Burada olmaktan dolayı da çok mutluyum. Şu an her şey iyi gidiyor. Hem şehir olarak hem takımın havası oldukça iyi gözüküyor şeklinde konuştu.

ÖNEMLİ OLAN DÜŞTÜĞÜN YERDEN KALKABİLMEK

Bursaspor'un Süper Lig'e veda ederek yoluna TFF 1'inci Lig'de devam etmesini değerlendirirken, şehrin böyle bir pozisyonu hiçbir zaman hak etmediğini belirten Şahin, Geçen sene maalesef bir talihsizlik oldu ama önemli olan düştüğün yerden kalkabilmek. Bu sene, bu hedef doğrultusunda güzel işler yapıyoruz. Özellikle yönetim ve şehir elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bazı sıkıntılar var evet ama biz takım içerisinde bu tarz sıkıntıları çok yaşatmak istemiyoruz. Şu anlık gidişat iyi gözüküyor, 3 maçta 6 puan aldık. Yeni gelen arkadaşlarla beraber daha iyi bir takım havasına gireceğiz. Umarım bu yolun sonu şampiyonluk olur diye konuştu.

BURSASPOR GİBİ CAMİADA KAPTANLIK BÜYÜK BİR GURUR

Yeşil-beyazlılarda kaptanlığa getirilen 38 yaşındaki oyuncu, Belli bir yaş ve tecrübemiz var. Bizden bunu takıma yansıtmamız ve takıma yardımcı olmamız istendi. Çok önemli ve güzel bir şey kaptanlık. Özellikle Bursaspor gibi bir camiada kaptanlık büyük bir gurur. Biz de bu sorumluluğu elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışacağız. Burada takım arkadaşlarımın da bana çok yardımcı olacağını biliyorum, o konuda şüphem yok. Umarım bize verilen bu görev sezon sonu layıkıyla yerine getirilir ve kupayı kaldırarak tekrar Süper Lig'e çıkarız. Şu an tek isteğimiz, tek düşündüğümüz sezon sonu kupanın elimizde olduğu görüntüyü verebilmek. Umarım bunu başaracağız ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞA ÇOK FAZLA İHTİYACIMIZ VAR

Kariyeri boyunca 5 Süper Lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası ve 3 de Süper Kupa zaferi yaşayan deneyimli oyuncu, Kariyerimde şampiyonluklar yaşadım. Umarım bir tanesi de Bursaspor'da olur. Camia olarak bu şampiyonluğa çok fazla ihtiyacımız var. Biz, bu ligde çok fazla kalmak istemiyoruz, bir an önce Süper Lig'e geri dönmek istiyoruz. Bunu da sağlayacak bütün şartlar aslında oluşmuş durumda takımda. Bazı sıkıntılar var ama aşılamayacak sıkıntılar değil. Bursa şehri, çok büyük bir camia ve takımına sahip çıkacaktır. Umarım bir şampiyonluk da bu sene elde ederim, kariyerimde unutulmaz bir an olur. Bunun için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi.

YAŞIM HAKKINDAKİ SORU İŞARETLERİNİ KALDIRACAĞIM, SAHAYA ÇIKTIĞIMDA HERKES GÖRECEK

38 yaşın, futbol için ciddi bir yaş olduğunu ancak insanların yaşa çok fazla takılmaması gerektiğini vurgulayan Selçuk Şahin, Oyuncunun biraz kendi elinde, kendine baktığı an vücut götürüyor. Geçen sene sakatlık yaşamadan 30 maça yakın oynadım, şampiyon olduk. Bu sene de umarım bu şekilde devam ederim. İşimi seviyorum. Kendime bakmaya çalışıyorum çünkü bu yaşta çok kolay olmuyor. O mücadeleyi verebilme adına ekstra kendime daha iyi bakmaya çalışıyorum, bu tarz şeylere özen gösteriyorum. Belki camiada da '38 yaşında bir oyuncu nasıl olacak' şeklinde soru işaretleri oluşabilir ama bu soru işaretlerini kaldıracağım, bunu sahaya çıktığımda herkes görecektir diye konuştu.

BURSA ŞEHRİ, KULÜBE SAHİP ÇIKMAK ZORUNDA

Kulübün forma kampanyasına destekte bulunan ve 116 forma satın alan Şahin, şunları söyledi

Ben bir heyecan, bir akım, bir ışık yakmak istedim. Ben forma alana kadar da kulübe çok destek olundu. Bu desteğin sürmesi adına, takım kaptanlığına da getirildim ve öncülük yaratma adına böyle bir şey yapma isteği oldu içimde. Kulübe küçük de bir katkım olsa da şehri heyecanlandırma, uyandırma adına bir etken olabilir diye düşündüm. Böyle bir kampanya başlattık. Daha fazla yardımcı olabileceğimiz konular olursa da elimizden geleni yaparız. Bursa şehri kulübe sahip çıkmak zorunda çünkü maddi anlamda sıkıntılar var, bu bir gerçek, bunu aşma adına önemli yardımlar gerekiyor. Olacaktır da. İlk etapta transferi açarak bunu çözdük. Borçlar hala devam ediyor ama şehir bir şekilde sahip çıkarak, Bursaspor bunların altından kalkacaktır. Kaptan olarak üzerime düşeni yaptım.

ŞENOL HOCA GELDİKTEN SONRA MİLLİ TAKIMDA HEYECAN OLUŞTU

A Milli Takım'ın formasını da uzun yıllar terleten ve ay-yıldızlıların deplasmanda Moldova'yı 4-0 yenerek 2020'deki Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını artırmasına dair de düşüncelerini paylaşan Selçuk Şahin, şöyle dedi

Şenol hoca geldikten sonra milli takımda yeni bir heyecan oluştu. Çok daha takip edilen bir milli takım var. Çünkü Türk halkı biraz daha uzaklaşmıştı ama şimdiki milli takım biraz daha heyecanlı, biraz daha ses getirecek gibi gözüküyor. Son sonuçlardan sonra büyük ihtimalle Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz gibi gözüküyor. İçerideki İzlanda maçını aldığımız takdirde zaten ilk 2'ye gireriz diye düşünüyorum. Kolay olmayacaktır tabii ama milli takımın havası, oyun, takım içerisindeki arkadaşlık güzel. Umarım iyi bir jenerasyon yakalamışızdır ve başarılı maçlar çıkarırlar çünkü Türk halkı olarak milli takımı da özledik. Şampiyonaya da giderek orada bir heyecan yaratırız.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM

Bursaspor ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Şahin, aktif futbol yaşantısını sonlandırmasının ardından teknik direktörlüğü düşündüğünü belirterek, sözlerini şöyle tamamladı

Teknik direktörlük yapmak istiyorum. Birçok teknik direktör ile çalıştım, tecrübe edindim. Onları üst üste koyarak kendi adıma bir şeyler yapmaya çalışacağım. Burada Yalçın Koşukavak da benim için büyük bir avantaj olacaktır çünkü çok farklı bir hoca gibi gözüküyor. Hem oyun planları hem de oynatmak istediği oyunla standartların dışında bir hoca. Ondan da çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Sonraki amacım hoca olarak futbolun içerisinde kalmak. Türk futboluna o anlamda hizmet etmek istiyorum.