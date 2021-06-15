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SPOR Buse Naz Çakıroğlu Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum - Son Dakika

SPOR Buse Naz Çakıroğlu Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum

15.06.2021 10:42

SPOR Buse Naz Çakıroğlu Olimpiyatta altın madalya hedefliyorumTokyo'da altın madalya alan kadın takımı olmak istiyoruzRol model olduğumuzu düşünüyorumFenerbahçe ile gönül bağım her zaman devam edecekBaşkanımız bizlerle oldukça ilgiliAntrenör Nazım Yiğit Buse Naz ile olimpiyat...

SPOR Buse Naz Çakıroğlu Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum

Tokyo'da altın madalya alan kadın takımı olmak istiyoruz

Rol model olduğumuzu düşünüyorum

Fenerbahçe ile gönül bağım her zaman devam edecek

Başkanımız bizlerle oldukça ilgili

Antrenör Nazım Yiğit Buse Naz ile olimpiyat madalyasına adayız

Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe'nin milli boksörü Buse Naz Çakıroğlu, Sadece madalya olarak düşünmüyorum, Tokyo'ya altın madalya almak için gideceğim. Ayrıca, olimpiyata giden ilk kadın takımından ziyade altın madalya alan kadın takımı olmak istiyoruz dedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa Kıtası Elemeleri'nde 51 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Belaruslu rakibi Yulya Apanasovich'i mağlup ederek olimpiyat kotası aldı. Çakıroğlu, olimpiyatlara kota kazanan ilk Türk kadın boksör unvanının da sahibi oldu.

Buse Naz Çakıroğlu, Tokyo hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, hayali olan olimpiyat madalyasına hem Türkiye'nin ve hem de kulübü Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğunu düşündüğünü söyledi.

OLİMPİYATTA ALTIN MADALYA ALAN KADIN TAKIMI OLMAK İSTİYORUZ

Küçük yaşlarda erkek kardeşi ile boksa başladığını anlatan 25 yaşındaki sporcu, Tamamıyla şans eseri yani araştırılarak başlanılmış bir durum yok. Daha sonra antrenörümün beni keşfetmesi ve ailemden destek alarak ileride daha büyük işler başarabilir denmesi ile boks hayatım başladı. Şu anda olimpiyata vize alan ilk kadın sporcu olarak geçiyorum. Tabii ki takım arkadaşlarım da benimle birlikte bir ilke imza attı. Ben sadece kilomun verdiği avantaj ile onlardan önce maça çıktığım için bu unvana sahip oldum. Çok güzel hisler aslında. Biz her zaman olimpiyata giden ilk kadın takımından ziyade altın madalya alan kadın takımı olmak istiyoruz, bunu söylüyorduk. Hala da bunun arkasındayız, çalışmaya devam ediyoruz. Oldukça da gururluyuz dedi.

ROL MODEL OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM

Milli takımda Esra Yıldız ve Busenaz Sürmeneli ile Tokyo'da neler yapabileceklerini konuştuklarını ve birbirlerini motive ettiklerini dile getiren Buse Naz Çakıroğlu, Üçümüz ilk defa kadın boksunu olimpiyatlarda temsil edeceğiz. Bu oldukça büyük bir başarı ve bizden sonra gelecek sporcu arkadaşlarımız, kardeşlerimiz için de bir öncü olacak, yol açtığımızı düşünüyorum onlar için. Yapılabildiğini, başarılabileceğini göstermiş olduk. Orada da aldığımız madalya doğrudan çok etkileyecek. Rol model olduğumuzu düşünüyorum her şeyden önce. Yaşlarımız ortalama 24-25, daha yolun çok başındayız bu olimpiyat serüveni için. Çok çok daha güzel, başarılı işler yapacağımıza inanıyorum. Esra ve Buse'nin de vize alması çok önemli. Bir takım ruhu yakaladık. Ben ringde dövüşürken arkadaşlarım da tribünde benimle birlikte dövüşüyor, bu çok önemli. Aşina olduğumuz sesleri tribünde duymak bizler için de ayrı bir moral oluyor. Güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum ifadelerini kullandı.

OLİMPİYAT HEDEFİM ALTIN MADALYA

Olimpiyatta altın madalya hedeflediğini vurgulayan Çakıroğlu, Sadece madalya olarak düşünmüyorum, altın madalya almak için gideceğim. Bu benim hem kendi hayalim hem de ülkenin ve Fenerbahçe'nin bu altın madalyaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bu sahip olduğum unvanı sadece vize alan ilk Türk kadını değil de altın madalya alan ilk Türk kadını olarak desteklemek istiyorum. 2020 Tokyo Olimpiyatları istediğim gibi ilerlerse bir aksilik olmadan döndükten sonra çok ufak bir tatil planından sonra 2024 Paris için de çalışmaya başlayacağım şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE İLE GÖNÜL BAĞIM HER ZAMAN DEVAM EDECEK

Fenerbahçe ile 2019 yılının başında yollarının kesiştiğini hatırlatan Buse Naz Çakıroğlu, Ben büyük başarılarımı burada yaşadım. O yüzden her zaman söylüyorum; Fenerbahçe ile gönül bağım her zaman devam edecek. Spor hayatımı da artık kaçıncı olimpiyattan sonra sonlandırırım bilmiyorum ama Fenerbahçe'de sonlandırmak istiyorum. Umarım da bu şekilde olur. Sonrası için de burada devam etmek, bu ailenin bir parçası olarak uzun yollar yürümek isterim dedi.

BAŞKANIMIZ BİZLERLE OLDUKÇA İLGİLİ

Sarı-lacivertli kulübün büyüklüğünden bahseden Buse Naz, Olimpik branşlarda sporcuya ve başarıya hakim bir kulüp. Kulüp bünyesinde kota alan sporcu sayısı da oldukça fazla. Hep birlikte Tokyo'da mücadele edeceğiz. Bu çok önemli bir şey çünkü büyük bir kulüpte tek başına olmak değil de takım olarak o ruhu yakalamak birlik beraberliği yakalamak çok önemli. Başkanımız Ali Koç da oldukça ilgili bizlerle. Kim, nerede, hangi maçta, hangi dereceyi aldı, nereyi etkileyecek; oldukça hakim konuya. Ben final maçından sonra da kendisi ile görüntülü konuştum, daha sonra da burada bir araya geldik. Bizimle yakından ilgilenmesi, kendisinin de hedefinin olimpiyat madalyası olduğunu bilmek bizim için çok önemli. Bize de oldukça güç veriyor diyerek sözlerini tamamladı.

ANTRENÖR NAZIM YİĞİT BUSE NAZ İLE OLİMPİYAT MADALYASINA ADAYIZ

Buse Naz Çakıroğlu'nun antrenörü Nazım Yiğit ise DHA'ya yaptığı açıklamada, Paris'teki kota maçında çok önemli bir başarı elde ettik. Olimpiyatta şu anda bir numaralı seri başıyız. Bu avantajımızı orada da kullanmak istiyoruz. Şimdiye kadar da Türkiye'de kadın boksunda olimpiyata gidemedik. Biz, Buse Naz ile olimpiyat madalyasına adayız. Bunun için de çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. İnşallah bu emeklerin de karşılığını alacağımıza inanıyorum dedi.

SPOR Buse Naz Çakıroğlu Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum
SPOR Buse Naz Çakıroğlu Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum
SPOR Buse Naz Çakıroğlu Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum
SPOR Buse Naz Çakıroğlu Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Buse Naz Çakıroğlu Olimpiyatta altın madalya hedefliyorum - Son Dakika


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