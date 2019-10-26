Son Dakika Haberleri: Spor busenaz çakıroğlu fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecek
Son Dakika Güncel Spor busenaz çakıroğlu fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecek

Spor busenaz çakıroğlu fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecek

53 dakika önce

SPOR Busenaz Çakıroğlu Fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecekOLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK İSTANBUL,(DHA) - Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tebrik edildi.

SPOR Busenaz Çakıroğlu Fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecek

OLGUCAN KALKAN - SERHAN TÜRK İSTANBUL,(DHA) - Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında tebrik edildi.

Bu yıl büyük başarılar yakaladığını ifade eden Busenaz Çakıroğlu, Bu sene büyük başarıları, bu bayrak altında elde ettim. O yüzden çok mutluyum. 2 Avrupa Şampiyonluğu ve dünya ikinciliğim var. Fenerbahçe ile ömür boyu gönül bağım devam edecek. Önümüzde olimpiyatlar var. Uzun ver zorlu bir yol olacak. İnşallah Tokyo'dan da altın madalya ile dönerek karşınıza gelirim? ifadelerini kullandı.

Spor busenaz çakıroğlu fenerbahçe ile gönül bağım ömür boyu sürecek

Busenaz Çakıroğlu, Fenerbahçe, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 05:22 Kaynak: DHA
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