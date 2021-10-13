Üye Girişi
Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu - Son Dakika

Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu

13.10.2021 19:29
Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu

Kdz. Ereğli Belediyespor Parayelken takımı sporcusu Büşra Nur Çelik, İtalya'nın Palermo Kenti'nde yapılan Dünya Şampiyonası'nda ülkemize dünya altıncılığı kazandırdı.

Kdz. Ereğli Belediyespor Parayelken takımı sporcusu Büşra Nur Çelik, İtalya'nın Palermo Kenti'nde yapılan Dünya Şampiyonası'nda ülkemize dünya altıncılığı kazandırdı.

Kdz. Ereğli Belediyespor Parayelken takımı Türkiye şampiyonu sporcusu Büşra Nur Çelik, İtalya'nın Palermo kentinde yapılan ve 25 ülkeden 115 teknenin katılım sağladığı Hansa 303 Sınıfı Dünya Şampiyonası'nda ülkemize Dünya 6'ncılığını kazandırdı.

Başkan Posbıyık'tan kutlama

Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık ilk kez katıldığı Dünya Şampiyonası'nda altıncı olan Büşra Nur Çelik'i göstermiş olduğu mücadele ve başarıdan dolayı kutladı.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu
Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu
Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu
Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu
Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu

Ereğli Belediyespor, Dünya Şampiyonası, İtalya, Ereğli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak 19:04 Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda büyük gerginlik! Başkan Burak Elmas çok sinirlendi 19:00 Galatasaray'ın Divan Kurulu'nda büyük gerginlik! Başkan Burak Elmas çok sinirlendi Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı 18:43 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam 18:14 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı 17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm 17:27 Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm
Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı 16:26 Ronaldo'nun sınırlı sayıda üretilen arabaya ödediği fiyat, ağızları açık bıraktı Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu 16:07 Son Dakika: Döviz alım satımında alt sınır olmaksızın kimlik tespiti zorunlu tutuldu

Son Dakika Haberleri
18:59 "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı
18:42 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
Ümit Karan'ın yerini alan G.Saray'ın eski hocasından misketli kutlama! Son hali şaşırttı Ümit Karan'ın yerini alan G.Saray'ın eski hocasından misketli kutlama! Son hali şaşırttı         
19:19
Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı         
19:04
Üçüncü kattan beton zemine düşen 2 çocuk annesi yaşamını yitirdi Üçüncü kattan beton zemine düşen 2 çocuk annesi yaşamını yitirdi         
18:54
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etti BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etti         
17:51
İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında         
17:31
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı         
17:23
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı         
15:23
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 19:54:11. #1.13#
SON DAKİKA: Büşra Nur Çelik yelkende dünya altıncısı oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement