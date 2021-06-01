SPOR Büyük umutlarla başladığı futbolculuk kariyerinden uzak bir hayat sürüyor - Son Dakika

SPOR Büyük umutlarla başladığı futbolculuk kariyerinden uzak bir hayat sürüyor

Ayfer Topluoğlu Türk halkının kafasındaki kadın futbol oynar mı tabusunu yıkamadık

Personel fazlası oldu gerekçesiyle bizi Tarım Bakanlığı'na yönlendirdiler

Milli takım hocalığından Spor Bakanlığı'na kadar bir çok hedefim vardı

İnşallah bundan sonra Beşiktaş bir örnek olur diğer büyük takımlara

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER İSTANBUL,(DHA) - A Milli Kadın Futbol Takımı eski kalecisi Ayfer Toğluoğlu, Çok büyük hedeflerim vardı, milli takım hocalığından tutun Spor Bakanlığı'na kadar. Personel fazlası olduğum gerekçesiyle beni Tarım Bakanlığı'na yönlendirdiler ve uzun yıllar oldu ayağıma top değmeyeli, spordan çok koptum dedi.

Bir döneme kadın futbolunda damga vuran milli kaleci Ayfer Topluoğlu, futbolculuk kariyeri, antrenörlüğü ve sonrasındaki yaşantısı hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Türkiye'de Şenes Erzik döneminde kurulan ve 22 takımın yer aldığı Bayanlar Futbol 1'inci Ligi'nde 2'si namağlup olmak üzere üst üste 6 kez şampiyonluk yaşayan Ayfer Topluoğlu, aktif futbolculuk döneminde damga vuran isimler arasında yer aldı. 1993 yılında 7 özel, 5 lig maçının sonucunda 1080 dakika hiç gol yemeyerek rekor kıran Topluoğlu, 1994 sezonunda ise tüm maçlarda sadece 3 gol yiyerek En Az Gol Yiyen Kaleci unvanında sahibi oldu. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan Ayfer Topluoğlu, antrenör olarak ise Türkiye Genç Bayan Milli Futbol Takımı'na Polonya'da düzenlenen Avrupa eleme maçlarında grup 3'üncülüğü yaşattı. Büyük umutlarla başladığı kariyerine veda eden Topluoğlu, şimdilerde elde ettiği başarılardan uzak bir hayat sürüyor. 2009 yılında Beylikdüzü Belediyesi'nden personel fazlalığı adı altında yollarını ayıran eski milli kaleci, Tarım İlçe Müdürlüğü'ne işçi olarak görevlendirildi.

TÜRK HALKININ KAFASINDAKİ KADIN FUTBOL OYNAR MI TABUSUNU YIKAMADIK

Futbolculuk hayatı boyunca takım arkadaşlarıyla bir çok başarıya imza dile getiren Topluoğlu, DHA'ya yaptığı açıklamada, Futbolculuk hayatımı biraz isteksiz olarak bırakmak istedim. Çünkü bizim oynadığımız dönemlerde futbola hem federasyon olarak hem de vatandaşlar olarak destek olmadı. Türk halkının kafasındaki kadın futbol oynar mı tabusunu yıkamadı bizim jenerasyonumuz. Ben de sonuçta yaşım ilerlediği için Türkiye şartlarında sıfırdan yeni bir iş hayatına başlamak zor olacağı için futbolculuk hayatımı biraz erken bırakmak zorunda kaldım dedi.

PERSONEL FAZLASI OLDU GEREKÇESİYLE BİZİ TARIM BAKANLIĞI'NA YÖNLENDİRDİLER

Aktif spor hayatının ardından Gürpınar Belediyesi sonrasında Beylikdüzü Belediyesi'nde çeşitli görevlerde bulunduğunu dile getiren Toğluoğlu, Personel fazlası olduğu gerekçesiyle bizi Tarım Bakanlığı'na yönlendirdiler. Uzun yıllar oldu ayağıma top değmeyeli, spordan çok koptum. Maalesef hayat şartları artık insanlar ekmeğinin derdinde. Bu yola çıkarken çok büyük hedeflerim vardı; milli takım hocalığından tutun Spor Bakanlığı'na kadar. Bunlar hep hedefimdi ama maalesef hedeflediğiniz şeyleri ne kadar başarıp ne kadar istekli de olsanız aşamadığınız bir birtakım engeller çıkıyor. Şu anda Tarım Bakanlığı Beylikdüzü İlçe Tarım Müdürlüğü'nde devlet işçisi kadrosunda çalışmaktayım, sporla alakalı hiçbir bağlantım kalmadı. Aktif olarak sporculuk yapmak isterdim ama çocuk olduktan sonra kariyerimi bir yere ittim. Çünkü tamamen kendimi çocuğuma ve aileme adadım. Büyük konuşmayayım yarın ne getirir bilemem ama kadın futbolu benim istediğim şekilde bir yerlere gelirse ve bir gün destek isterlerse belki olabilir diye konuştu.

İNŞALLAH BUNDAN SONRA BEŞİKTAŞ BİR ÖRNEK OLUR DİĞER BÜYÜK TAKIMLARA

Beşiktaş Kulübü'nün kadın futboluna verdiği destek hakkında da konuşan Ayfer Topluoğlu, Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Beşiktaş'ın kadın futboluna girmesine sevindim. Futboldan ne kadar uzak kalsam da vaktim oldukça takip etmeye çalışıyorum. Hala şunun üzüntüsünü yaşıyorum; yıllardan beri 4 büyükler diye adlandırdığımız Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor neden hala kadın futbolunda ciddi anlamda yatırım yapmıyor. Alttan hem kendilerine hem de Türk milli takımına yeni futbolcular yetiştirmiyorlar, takım kurmuyorlar hala anlamıyorum. İnşallah bundan sonra Beşiktaş bir örnek olur diğer büyük takımlara. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da aynı ciddiyetle, aynı samimiyetle maddi ve manevi desteğini gösterirse kadın futboluna inanıyorum ki Türk kadınının başaramayacağı bir şey olmaz. Benim zamanında Dinarsuspor'da Bilgin Defterli vardı. Çok başarılıydı küçüklüğünü hatırlıyorum. O zaman da belliydi başarılı bir olacağı. Almanya'da futbol oynadı, milli takım kaptanlığı yaptı. Türk milleti olarak istediğimiz zaman yapamayacağımız şeyler yok ama bu tek taraflı da olmuyor. Sadece sporcunun bireysel başarısı ve yeteneği ile olmuyor, sonuçta futbol bir takım oyunu. Ailelerin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Spor Bakanlığı'nın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, devlet büyüklerinin her alanda kadın futbolculara destek olması gerekir ki biz çıtamızı yükseltelim hem ülkemizde hem de dünyada ses getirelim. Tek taraflı hiçbir şey olmuyor bir noktadan sonra tıkılıp kalıyorsunuz. Umarım 4 büyükler olmak üzere tüm yetkililer tüm yetkili kurumlar kadın futbolunda bundan sonraki gerekli desteği maddi manevi ilgi alakayı gösterirler. Türk kadını evde oturur çocuk bakar zihniyetinden çıkar. Türk kadını doktor, hakim, savcı, polis her şey olabilir, yeter ki inansınlar bizlere güvensinler şeklinde konuştu.