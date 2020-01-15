Spor büyükler tekvando şampiyonası'nın açılış seremonisi ankara'da yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor büyükler tekvando şampiyonası'nın açılış seremonisi ankara'da yapıldı - Son Dakika

Spor büyükler tekvando şampiyonası'nın açılış seremonisi ankara'da yapıldı

6 saat önce

SPOR Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ankara'da yapıldıErcan ATA ANKARA (DHA) - Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın açılış töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

SPOR Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın açılış seremonisi Ankara'da yapıldı

Ercan ATA ANKARA (DHA) - Türkiye Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın açılış töreni Ankara'da gerçekleştirildi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen açılış törenine, Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Türkiye Tekvando Federasyonu Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Türkiye Tekvando Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, davetliler, hakemler, antrenörler, sporcular ve aileler katıldı. Açılış töreninde Kocakaya, Şahin ve Bulut birer konuşma gerçekleştirdi ve dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti.

68 ilden 1500 sporcunun katıldığı müsabakalar sonunda ilk 8 içinde yer alanlar, 3-7 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yapılacak 7'nci Uluslararası Türkiye Açık Turnuvası'nda milli takımı temsilen mücadele edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, şampiyonanın önemine dikkat çekerek, Şampiyonayı gerçekleştirmemizin amacı, sene başından ilk 8 ve ilk 16'ya girecek sporcuların belirlenip ulusal ve uluslararası müsabakalarda değerlendirilerek rekabeti arttırmak, daha önemlisi birinci, ikinci, üçüncü sırada çıkacak sporcularımızı seçerek başarımızı daha da ileriye götürmektir. Bu açıdan şampiyona, milli takım seçmesi niteliğinde ifadelerini kullandı.

ÇIKAN SONUÇLAR MİLLİ TAKIMLARA POZİTİF ETKİ EDECEKTİR

Türkiye Şampiyonası'nın ilk basamak olduğunu söyleyen Şahin, Bugün burada çok güzel yarışmalar oluyor. Yeni sporcular sahaya çıkıyor, tecrübeli sporcularla müsabakalara çıkarak tecrübelerini artırıyor. Katılım sayısı çok fazla, rekabet gücümüz daha da artıyor. Bu da başarımıza yansıyor. Çıkan sonuç inşallah milli takımlara pozitif etkide bulunacaktır diye konuştu.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ise Türkiye'yi tekvandoda uluslararası arenada gururla temsil eden herkese teşekkür ediyorum. Tekvando branşı en faal sporcunun bulunduğu branşlardan biridir. Bu sebeple Spor Bakanımıza, federasyonumuza, kulüplerimize çok teşekkür ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak tekvandonun Türkiye olarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çok başarılı olacağımıza inanıyorum açıklamalarında bulundu.

Spor büyükler tekvando şampiyonası'nın açılış seremonisi ankara'da yapıldı

Türkiye, Ankara, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Avustralya'da yangınlar bir milyardan fazla hayvan yok olabilir
Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru teslim edildi Kadın voleybolcuları hedef alan MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin kendini savundu

Son Dakika Haberleri
00:30 Ankara'da otobüse çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:27 Otobüse arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
00:26 Sakarya demiryolu kenarında 'tabutlu' eylem - Son Dakika
00:26 İş yurtlarında çalışan hükümlülerden ekonomiye katkı - Son Dakika
00:24 Bakan Çavuşoğlu, "Hakan Fidan ile Ali Memlük görüştü" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
23:44 Denizli'de karbonmonoksit zehirlenmesi! Üç kız kardeşten biri öldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 00:36:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor büyükler tekvando şampiyonası'nın açılış seremonisi ankara'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]