Spor büyükler türkiye şampiyonası'nda kadınların şampiyonu ipek öz

SPOR Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda kadınların şampiyonu İpek Öz

Namık Kemal KILINÇ/ SERİK, (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nın kadınlar finalinde Ayla Aksu'yu yenen İpek Öz şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin kortlarında düzenlenen Büyükler Türkiye Tenis Şampiyonası'nda 52'si kadın, 67'si erkek toplam 119 sporcu mücadele ediyor. Turnuvada kadınlar kategorisi final karşılaşmasında Ayla Aksu'yu 2-0'lık skorla (6-2 ve 6-2) yenen Antalyalı İpek Öz şampiyon oldu.

Karşılaşma sonunda kupa töreni düzenlendi. Törende dereceye girenlere ödülleri Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, turnuvanın yapıldığı Clup Megasaray Otel'in Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Şahin tarafından verildi.

CENGİZ DURMUŞ: HEDEFİMİZ DÜNYA'NIN EN İYİ SPORCULARINI YETİŞTİRMEK

Hedeflerinin Türkiye'de daha bilinir ve yapılabilir olduğunu göstermek olduğunu ifade eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Bu tür turnuvalarda ülkemizin en iyi sporcularının yarışabilme şansı elde ettiği erkeklerde 67, kadınlarda 52 sporcunun yarıştığı bir turnuva. Bugün kadınlar yarın da erkekler finali yapılacak. Hedefimiz Türkiye'nin her yerinde tenisin oynanabilir, bilinebilir ve yapılabilir olduğunu gösterebilmek. Tenisin zengin sporu olmaktan kurtarabilmek mücadelesiyle aldığımız sonuçlar bizi mutlu ediyor. Adım adım Türkiye'nin her noktasında tenisin yaygınlaştığını görmek çok güzel. Hedefimiz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirmek ve ülkemizde en iyi sporcuları en fazla sayısıyla temsil edebilecek sporcular yetiştirmektir. Bu doğrultuda olimpiyatlara gidebilecek oyuncu sayısını artırabilmek. Grand Slam'larda oynayabilecek, şampiyonluğa gidebilecek sporcu altyapısını oluşturabilmek. Bütün hepsi bir bütün olarak düşünüldüğünde Spor Bakanlığımızın da göstermiş olduğu hedefler ve amaçlar doğrultusunda federasyon olarak bunu yaygınlaştırarak, sporcu sayısını artırmak istiyoruz. Gençlerin sporun mücadeleci ruhunu her branşta yaşayabildikleri gibin tenisin özellikle kişisel gelişimlerde çok daha fark yarattığını söyleyerek gençlerimizin çok daha önem vermelerini istiyor, herkesi tenis oynamaya davet ediyoruz" dedi.

"TENİS ÜLKESİ OLMA ADINA İYİ YERLERE GELİYORUZ"

Sporun artık dünyada bir endüstri olduğunu vurgulayan Cengiz Durmuş, "Spor turizmi dünyanın en fazla ilgi gören alanlarından birisi oldu. Biz de ülkemizde tenisin dünyada bilinebilir ve yapılabilir olduğunu biliyoruz. Dünyanın en fazla turnuva yapan ülkelerinden bir tanesiyiz. Bu konuda Antalya bu işin en önde gelen ilimizdir. Dünyada da en çok bilinen iller arasındadır. Hem turizm açısından hem sportif başarı açısından çok değerli buluyorum. Tenis ülkesi olma yolunda da Uluslararası Tenis Federasyonu'nda yerimizi edinebilme adına iyi yerlere geldiğimizi söyleyebilirim turnuvalar sayesinde" diye konuştu.

Turnuvada kadınlar kategorisinde şampiyon İpek Öz ise Türkiye'nin en iyisi olmak istediğini ve daha fazla Türkiye şampiyonu olmak istediğini söyledi.