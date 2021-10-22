Büyükşehir Masa Tenisi Takımı Türkiye Şampiyonasına Katılıyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençler Masa Tenisi takımı İzmir'de düzenlenen masa tenisi şampiyonasında Ege Bölge ikincisi olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından Muğla'da masa tenisi gençler il şampiyonası düzenlendi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü A Takım Erkekler ve A Takım Kadınlarda il birinci olurken B Takımı Erkeklerde il ikincisi oldu. Muğla'da müsabakaların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençler Masa Tenisi takımı İzmir'de düzenlenen masa tenisi şampiyonasına katıldı. Turnuvada büyükşehir masa tenisi takımı Erkekler A Takımı, Kadınlar A Takımında Ege Bölge ikincisi, Erkekler B Takımı Ege Bölge üçüncüsü oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençler Masa Tenisi takımı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.
Kaynak: Habermetre
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