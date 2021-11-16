Üye Girişi
SPOR Çağlar Söyüncü: 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız - Son Dakika

SPOR Çağlar Söyüncü: 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız

16.11.2021 09:27

SPOR Çağlar Söyüncü: 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız (AKTÜEL)"Futbolcular olarak ülke olarak hak eden bir ülkeyiz""En büyüğünden en küçüğüne kadar iyi bir takımız"PODGORİTSA,(DHA) - Çağlar Söyüncü, "Uzun bir süredir milli takım olarak Dünya Kupası'na gidemiyoruz.

SPOR Çağlar Söyüncü: 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız (AKTÜEL)

"Futbolcular olarak ülke olarak hak eden bir ülkeyiz"

"En büyüğünden en küçüğüne kadar iyi bir takımız"

PODGORİTSA,(DHA) - Çağlar Söyüncü, "Uzun bir süredir milli takım olarak Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Bunun bilincindeyiz. Yarın direkt gitme şansımız da var ama bunun için maçımızı kazanmamız gerekiyor" dedi.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yarın Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü açıklamalarda bulundu. Online düzenlenen basın toplantısında konuşan Çağlar Söyüncü, yarın çok önemli bir maça çıkacaklarını ifade ederek, "Bizim için anlamı çok büyük bir maç. Bütün takım olarak bunun farkındayız. Uzun bir süredir milli takım olarak Dünya Kupası'na gidemiyoruz. Bunun bilincindeyiz. Yarın direkt gitme şansımız da var ama bunun için maçımızı kazanmamız gerekiyor. Takım olarak toplantılarımızı gerçekleştiriyoruz. Son eksiklerimizi giderip antrenmanımızı yapacağız ve maçı bekleyeceğiz" diye konuştu.

"FUTBOLCULAR OLARAK ÜLKE OLARAK HAK EDEN BİR ÜLKEYİZ"

Çağlar Söyüncü, takım olarak grupta yarın oynanacak maçları dakonuştuklarını dile getirerek, "Kendi aramızda konuşmamız maçın çok önemli olacağı yönünde. Uzun süredir gidemiyoruz. Neden Türkiye olarak uzun yıllardır orada yokuz. Futbolcular olarak ülke olarak hak eden bir ülkeyiz. Ama bu sefer çok inandık. Elemelerde basit hatalar yapmış olabiliriz ama yarın 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız. Sonrasında da ona göre yolumuza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜĞÜNDEN EN KÜÇÜĞÜNE KADAR İYİ BİR TAKIMIZ"

En büyük avantajlarınınson dönemde iyi bir takım olmaları olduğunu ifade eden Çağlar Söyüncü, "En büyüğünden en küçüğüne kadar iyi bir takımız. Bunu sahaya yansıtıyoruz. Eksiklerimiz var ama hocamız hepimizle tek tek özel ilgileniyor. Toplantılarda hatalarımızı görerek bunları yapmamaya çalışıyoruz. Ama yarınki maçta avantajımız daha iyi bir takım olmamız. Çok önemli bir maçımız var. Önce kendi maçımıza odaklanıp 3 puan almayı tartışıyoruz. İkinci olarak Norveç'in sürprizini tartışıyoruz. Ama bize göre ikinci konu bu. İlk olarak konuştuğumuz tabii ki yarın oynanacak olan karşılaşma. Tek konuştuğumuz konu 3 puanı almak. Ama inşallah diğer sonuçlar da olumlu gelirse, direkt katılma hakkı kazanacağız" dedi.

SPOR Çağlar Söyüncü: 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız
SPOR Çağlar Söyüncü: 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız
SPOR Çağlar Söyüncü: 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız
SPOR Çağlar Söyüncü: 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız

Togo Cumhuriyeti, Çağlar Söyüncü, Dünya Kupası, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çağlar Söyüncü: 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı 10:26 Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran koltuk krizinin perde arkası! 27 yıl öncesine dayanıyor 10:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karamollaoğlu görüşmesine damga vuran koltuk krizinin perde arkası! 27 yıl öncesine dayanıyor Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar 10:19 Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar
Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık 10:14 Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde 10:02 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar 09:38 İngiltere'den 10-0'lık skor! Dünya Kupası biletini aldılar
Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak 09:22 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede yağmur ve fırtına etkili olacak Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin 08:29 Gazeteci Levent Gültekin'den tartışma yaratan açıklamalar: Başörtülüler ülkeden özür dilesin

Son Dakika Haberleri
10:26 Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe
10:25 Ferhan Şensoy, Üç Kuruş dizisinde anıldı
10:24 Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak
10:22 Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir
10:19 Trafiğe açık yolu kapatıp yarış yaptılar
10:18 Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz
10:14 Babasını öldüren şahıstan şoke eden sözler: Ölek, gidek, geri gelek oyunu oynadık
10:10 Marcao: Kendimi kontrol edemedim
10:01 Son dakika: Dolar, euro ve altın tarihin en yüksek seviyesinde
10:00 Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı
Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe Kayıp Yörük kızı Müslüme olayında korkunç şüphe         
10:27
Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak Bakan Yanık müjdeyi verdi! Toplam 964 milyon TL ödeme yapılacak         
10:25
Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir Son Dakika: Lütfi Elvan'dan döviz kuru mesajı: Enflasyonla mücadelede kararlı olduğumuz sürece düşecektir         
10:23
Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz Eczacılar: Kur farkı nedeniyle 645 ilacın temininde zorlanıyoruz         
10:18
Marcao: Kendimi kontrol edemedim Marcao: Kendimi kontrol edemedim         
10:10
Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı Galericiler, sitelerin otoparklarını kiralamaya başladı         
10:00
Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu Odasında not bulunan adamın cansız bedeni su kuyusunda bulundu         
09:27
MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi MasterChef yarışmasında elenen yarışmacılara ikinci şans verildi         
08:40
Hazal Kaya yeni projelerini anlattı Hazal Kaya yeni projelerini anlattı         
08:02
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah benzetme: NATO'nun sorunlu çocuğu         
07:22
Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
07:17
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı         
19:49
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 10:38:54. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Çağlar Söyüncü: 3 puanı alıp diğer sonuçlara bakacağız - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement