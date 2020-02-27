Spor Çalıştayı 4 Mart'ta yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Çalıştayı 4 Mart'ta yapılacak - Son Dakika Spor

Spor Çalıştayı 4 Mart'ta yapılacak

6 saat önce

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Başakşehir Belediyesi iş birliği ile 4 Mart'ta 'Akademik ve Reel Sektör İş Birliğinde Spor Çalıştayı' düzenlenecek.

Spor Çalıştayı 4 Mart'ta yapılacak, System.String[]

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Başakşehir Belediyesi iş birliği ile 4 Mart'ta 'Akademik ve Reel Sektör İş Birliğinde Spor Çalıştayı' düzenlenecek.

İGÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'ndan mezun olan tüm bireylerin çalıştığı farklı sektörleri bir araya getirmek ve bu alanda Türkiye genelinde yapılan çalışmalara katkı sağlamayı amaç edinileceğinin belirtildiği Spor Çalıştayı'nda 7 masada, 7 farklı komisyon, 7 farklı konuyu görüşüleceği duyuruldu.

İGÜ, komisyonlarda görüşülecek konuları ise şöyle duyurdu:

·Spor Eğitiminde Lisans ve Lisansüstü Bilimsel Araştırma Komisyonu

·Sporda Reel Sektör Değerlendirmesi ve İş Olanakları Komisyonu

·Spor Eğitiminde Uygulama Alanları Normları ve Staj Komisyonu

·Spor Eğitimi Lisans Programlarında Eğitim Öğretim Program Esasları ve Değerlendirme Komisyonu

·Reel Sektörde Kişisel Gelişim Programları Komisyonu

·Ulusal, Uluslararası ve Sektörel Düzeyde Bilimsel Projeler Komisyonu

·Sporda Reel Sektör ve Kariyer Olanakları Komisyonu

·Günümüzde ve Gelecekte Sporda Mesleki Yeterlilik Komisyonu

Ülke sporuna önemli katkılar sağlayacağı düşünülen çalıştaya spor camiasından da birçok önemli ismin katılması bekleniyor."


İstanbul Gelişim Üniversitesi, Başakşehir Belediyesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:28 Kaynak: DHA
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