Spor çalıştayı başlıyor!

Türk sporu, bugün Ankara'da başlayacak çalıştayda masaya yatırılacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenecek ve Türk sporunun mevcut sorunları ile çözümlerinin ele alınacağı çalıştayda, spor kulüpleri ile federasyonların yapısal sorunları ve gelecek stratejileri 5 gün boyunca tartışılacak.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem kasapoğlu'nun açılış ve kapanış konuşmalarını yapacağı 'Spor kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı' 17 Ocak'a kadar devam edecek. Çalıştayın ilk iki gününde futbola dair sunumlar gerçekleştirilecek. Sorunlar ve çözümler değerlendirilecek.