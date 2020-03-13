Spor camiası kendi içinde Koronavirüs önlemleri almaya başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor camiası kendi içinde Koronavirüs önlemleri almaya başladı - Son Dakika Spor

Spor camiası kendi içinde Koronavirüs önlemleri almaya başladı

7 saat önce

Kayseri'de futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, okçuluk ve veteran voleybol branşlarında faaliyet gösteren KASK Akademi, Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm antrenman ve çalışmalarına ara verdiğini duyurdu.

Spor camiası kendi içinde Koronavirüs önlemleri almaya başladı, System.String[]

Kayseri'de futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, okçuluk ve veteran voleybol branşlarında faaliyet gösteren KASK Akademi, Koronavirüs önlemleri kapsamında tüm antrenman ve çalışmalarına ara verdiğini duyurdu.


KASK Akademi tarafından yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: "Ülkemizde korona virüse karşı alınan önlemlerin açıklanması ile birlikte 16 Mart'tan itibaren ilk ve orta dereceli okullar 1 hafta süreliğine tatil edilmiştir. Kulüp olarak sporcularımızın sağlığı için gerekli önlemleri almış olmakla birlikte Bakanlıklarca verilen "sosyal etkinlik iptali" konulu emirler uyarınca 13 Mart tarihinden ileriki bir tarihe kadar -sporcularımızı hak kaybına uğratmamak kaydıyla- antrenmanlarımıza ara verilmiştir.Anlayışınız için teşekkür eder, saygılarımızı sunarız."


Öte yandan, Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor A.Ş.'de bünyesindeki spor okulları ve kulüp antrenmanlarına daha sonra açıklanacak bir tarihe kadar ara verildiğini duyurdu. - KAYSERİ

Koronavirüs, basketbol, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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