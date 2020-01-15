"Spor camiası olarak meclisimizin yaptığı çalışmalara katkı vereceğiz" - Son Dakika
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"Spor camiası olarak meclisimizin yaptığı çalışmalara katkı vereceğiz"

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da gerçekleşen çalıştayda, "Spor camiası olarak meclisimizin kulüplerimize ve federasyonlarımıza yönelik çalışmalarına katkı vereceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da gerçekleşen çalıştayda, "Spor camiası olarak meclisimizin kulüplerimize ve federasyonlarımıza yönelik çalışmalarına katkı vereceğiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'da süren Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününde federasyon başkanları ile birlikte basın mensuplarına açıklamada bulundu. Çalıştayın beklenenin de ötesinde verimle sonuçlanacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Buradaki herkesin derdi sporun yarınları ve sporun güçlü bir şekilde varoluşu" diye konuştu.

"DAHA GÜÇLÜ BİR GELECEK İÇİN YARINLARA YÜRÜYECEĞİZ"

Çalıştaya katılanların hatalarla yüzleşmekten çekinmediğini belirten Bakan Kasapoğlu, "3. günde spor ailesi olarak bir aradayız. Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi herkes ortaya koyuyor. Hem verimli hem keyifli bir ortam. İlk iki günde futbol odaklı bir çalışmamız vardı. Bugün ise diğer branşlarımız ve federasyon başkanlarımız ile beraberiz. İlk gün 'Hatalarımız ile yüzleşeceğiz' demiştik. Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz. Bu noktada ben arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Medeni ortam ve üslup konusundaki hassasiyetleri için de teşekkür ediyorum. Buradaki herkesin derdi sporun yarınları ve sporun güçlü bir şekilde varoluşu. Bu gaye ve bu hedefle inşallah gerek kulüplerimizle gerek federasyonlarımızla ve gerekse bu sorunları dert edinen camialarımızla daha güçlü bir gelecek için yarınlara yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

"ÇALIŞTAYIMIZIN BEKLENENİN DE ÖTESİNDE BİR VERİMLE SONUÇLANACAĞINA İNANIYORUM"

Güçlü olmak adına yol haritalarını ortaya koyacaklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımıza çalıştayımızdaki gündemi arz ettik. Kendisinin bu konuda güçlü bir desteği var. Bu manada kendilerine müteşekkiriz. Gerek iki günlük süreçte gerekse bundan sonraki süreçte çalıştayımızın beklenenin de ötesinde bir verimle sonuçlanacağına inanıyorum. Bu sonuçları da kamuoyu ile paylaşacağız. Mali ve idari anlamdaki konuları da masaya yatırdığımız gibi uluslararası anlamda küresel rekabette daha güçlü olma adına nasıl şekillendirileceğine yönelik yol haritalarını da ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.

"BU TÜR BİRLİKLERİ DAHA SIK SAĞLAMAMIZ LAZIM"

Meclisteki çalışmaları da destekleyeceklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Spor camiası olarak meclisimizin kulüplerimize ve federasyonlarımıza yönelik çalışmalarına katkı vereceğiz. Bu manada özveriden kaçınmayarak bizlerle beraber olan tüm federasyon başkanlarımıza spor camiasının tüm mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Gençler bizim en önemli varlığımız ve en güçlü imkanımız. Bu imkanı yarınlara güçlü taşıma adına el ele, gönül gönüle verdik. Spor için el ele diyoruz. 2019'da birçok branşta sporcularımızın başarıları ile hep birlikte övündük. Tüm branşlarla 2020'de bu başarıları taçlandıracağız. Bunu görüyoruz buna inanıyoruz. Çalıştay vesilesiyle şunu gördük ki bu tür birlikleri daha sık sağlamamız lazım. Daha sık bir araya gelmemiz lazım. Sporun bileştirici ruhunu ortaya çıkaracak fikriler var. Bu camialarla milletimizi başarılar ile sevindirmenin gayreti içerisinde olacağız" açıklamasını yaptı.

(İHA)

Mehmet Kasapoğlu, Futbol, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:30 Kaynak: İHA
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