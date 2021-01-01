Spor camiasında '2020 Yılının En'leri

Medya Takip Merkezi'nin Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı 2020 yılı medya raporu açıklandı.

Medya Takip Merkezi'nin (MTM) Türkiye Spor Yazarları Derneği için hazırladığı 2020 yılı medya raporu açıklandı. Yıl boyunca spor dünyasında yaşanan gelişmeler ile takım, futbolcu, teknik direktör, yönetici ve hakem kategorilerindeki en popüler isimler belirlendi.

Dünya genelinde vaka sayısı giderek artarken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen Koronavirüs salgını, spor faaliyetlerini de durdurdu. Futbolda da pek çok lige ve turnuvaya ara verildi. Avrupa'da yerel ligler ve Şampiyonlar Ligi süresiz, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ise 2021 yazına ertelendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol müsabakaları 3 aylık aranın ardından başladı. Salgın dolayısıyla kapsamlı sağlık önlemleri altında gerçekleştirilecek müsabakalar seyircisiz oynandı. Süper Lig'de sezon bitimine son bir hafta kala Medipol Başakşehir şampiyonluğunu ilan etti. Pandemi dolayısı ile Süper Lig'de küme düşme kaldırılarak Süper Lig 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına karar verildi. Birçok kulübün ödeyeceği maaşlarda indirime gitme kararı almasıyla, virüs salgını futbolcu maaşlarını da etkilemiş oldu. Pandemi ve ertelenen müsabakalar spor medyasını da etkiledi. Geçtiğimiz yıla oranla, haber sayılarında büyük bir düşüş yaşandığı görüldü.

2020 yılının medya şampiyonu Fenerbahçe oldu

Transfer döneminde hücum hattına Papiss Cisse, Enner Valencia, Mbwana Samatta gibi birbirinden önemli golcüleri renklerine katan sarı-lacivertli takım, Trabzonspordan da Josa Sosa ve Filip Novak'ı kadrosuna ekledi. Orta sahasına da Arjantinli yıldız oyuncu Diego Perotti'yi ekleyen Fenerbahçe transfer döneminin şüphesiz şampiyonu oldu. Eski Fenerbahçe'li oyunculardan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ü de tekrardan renklerine katan kanarya, yıl boyunca toplam 19 futbolcuyu kadrosuna dahil etti. Kadrosunda köklü bir değişikliğe giderek taraftarlarına büyük umut vadeden Fenerbahçe henüz istenilen performansı göstermese de yıl boyunca en çok konuşulan futbol kulübü olarak adını zirveye yazdırmayı başardı. 2020 yılı boyunca toplam 39 resmi maça çıkan Fenerbahçe sadece 19 galibiyet elde edebildi. Yenilmezlik serileriyle her zaman gündeme gelen Fenerbahçe, 2020 yılında kendi sahasında Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş'a yenilerek serileri de sonlandırdı.

Geçtiğimiz yıl 926 bin 433 haberle ikinci sıraya adını yazdıran sarı-lacivertli takım, MTM'nin raporuna göre 2020 yılında 792 bin 989 adet haber ile yılın en popüler futbol kulübü olmayı başardı. Fenerbahçe'yi ikinci sırada geçtiğimiz yılın medya şampiyonu olan Galatasaray 728 bin 273 haber ile takip ederken, üçüncü sıraya ise 653 bin 773 haber ile Beşiktaş yerleşti.

Falcao beklentileri karşılamadı

Sarı-Kırmızılı takımın büyük umutlarla geçen yıl transfer ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao, sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Çok büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen golleriyle değil sakatlıklarıyla gündemde kalan Falcao, 2020 yılı boyunca da istenilen performansı gösteremedi. Galatasaray yönetiminin yıldız futbolcu ile görüşerek, devre arasında yolları ayırmanın teklifini sunduğu, 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki forvetin ancak ileriye dönük tüm alacaklarının ödenmesi durumunda takımdan ayrılmayı kabul ettiği de gündemde yer aldı. Takımda en çok maaş alan isim olmasına rağmen, Galatasaray formasıyla bugüne kadar toplam 30 maça çıkan Falcao bu karşılaşmalarda ancak 16 gol ve 3 asist kaydedebildi. Yıl boyunca yaşadığı talihsiz sakatlıklarla gündeme gelen Kolombiyalı futbolcu toplam 76 bin 539 habere adını yazdırarak 2020 yılının en çok konuşulan futbolcusu olmayı başardı.

Falcao'yu ikinci sırada takip eden isim, geçtiğimiz sezon ligde 24 gol atarak gol kralı olan Alexander Sörloth oldu. Gösterdiği müthiş performans ile Trabzonspor'dan 20 milyon euroluk rekor bir ücrete Alman ekibi Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth 15 maçta sadece 1 kez ağları havalandırarak beklentilerin altından kaldı. Gösterdiği performans ile en kötü transfer damgası yiyen futbolcu, 2020 yılı boyunca toplam 74 bin 957 haberde yer alarak adını listenin ikinci sırasına yazdırdı.

MTM'nin açıkladığı listenin üçüncü sırasında ise 2019 -2020 sezonunda futbolcu olarak sahalara inen ve yeni sezonda futbolculuk kariyerini bırakarak Fenerbahçe'de Sportif Direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu, 62 bin 484 haber ile yer aldı.

2020'de en çok Fatih Terim konuşuldu

İmparator lakabıyla sarı-kırmızılı taraftarın gönlünde taht kuran başarılı çalıştırıcı Fatih Terim, 23 Mart'ta yakalandığı koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu. Başta sarı-kırmızılı taraftarlar olmak üzere tüm spor camiasını korkutan Terim, toplam 220 bin 470 habere adını yazdırarak 2020 yılının en popüler teknik direktörü olmayı başardı.

Abdullah Avcı'nın vedası ile Beşiktaş'ın boşalan teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsane isimlerinden Sergen Yalçın oturdu. 2020 yılı boyunca siyah-beyazlı ekiple toplam 29 lig karşılaşmasında boy gösteren Sergen Yalçın, 60 puan ile en çok puan toplayan teknik adamı olmayı da başardı. Yıl boyunca toplam 146 bin 174 haberde yer alan başarılı çalıştırıcı, 2020 yılının en popüler ikinci teknik adamı oldu.

Yeni sezonda yapılan transferlerle iddialı bir giriş yapan Erol Bulut, istenilen performansı gösteremedi. Fenerbahçeli taraftarlar istifasını istediği Erol Bulut, "Yeni kurulan bir takımız. Sakatlarımız var, bunlar bizim için önemli futbolcular. Tabii bunun bir bahanesi yok, söylediğim gibi bu duruma biz birlikte girdik, bu durumdan birlikte savaşarak çıkmayı da öğreneceğiz." açıklamaları ile de gündemde yer aldı. Rapora göre toplam 80 bin 68 habere adını yazdıran teknik adam, 2020 yılının en çok konuşulan üçüncü çalıştırıcısı oldu.

Ali Koç zirvede

Geçtiğimiz yıl düzenlediği, Türkiye'nin en büyük yardım kampanyası ile takımına büyük bir destek sağlayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımdaki kötü gidişat nedeniyle kimi zaman eleştirilirken, kimi zaman da istifaya davet edildi. Geçtiğimiz sezon yeni bir yapılanma, kombine rekoru ve büyük taraftar desteğiyle girilen sezonda bir ara sarı-lacivertli takım son sıralara kadar düştü. Ligi 7. sırada bitiren Fenerbahçe tarihin en kötü dönemlerinden birini geçirdi. Takımın gösterdiği kötü performans sarı-lacivertli taraftarları büyük hayal kırıklığına uğrattı. Yeni sezonda takımda büyük bir yapılandırmaya giden Ali Koç, takımın başına Erol Bulut'u geçirerek taraftarları heyecanlandırdı. Yıl boyunca toplam 78 bin 216 habere adını yazdıran Ali Koç, 2020 yılının en popüler kulüp yöneticisi olmayı başardı.

Ali Koç'u ikinci sırada 74 bin 524 haber ile pandemi döneminde yaptığı açıklamalar ile çokça gündeme gelen Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir takip etti. Üçüncü sırada ise Mayıs ayında koronavirüse yakalanıp tedavi görerek sağlığına kavuşan, Aralık ayında ikinci kez koronavirüse yakalanan Beşiktaş'ın yöneticisi Ahmet Nur Çebi, 60 bin 898 haber ile yer aldı.

Cüneyt Çakır gururlandırdı

2020 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev alarak ülkemizi gururlandıran Cüneyt Çakır, göstermiş olduğu başarılı performans ve yeni imajı ile de dikkat çekerek toplam 31 bin 95 habere adını yazdırarak 2020 yılının en çok konuşulan hakemi oldu. Çakır'ı yine UEFA Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalan diğer bir başarılı hakem Ali Palabıyık 24 bin 382 haber ile takip etti. Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı listenin üçüncü sırasında ise 20 bin 187 haber ile Mete Kalkavan yer aldı. VAR sisteminin getirilmesi ile hakemlerin medyada daha ön planda yer aldığı da görüldü.

Yaşanılan başarılar

Pandemi nedeniyle birçok önemli spor organizasyonu iptal edilirken Türkiye, 2020 yılında birçok tarihi başarıya imza attı. MTM'nin derlemesiyle, son bir yılda Türk sporcuların elde ettiği çeşitli başarılar şöyle:

Türkiye, para taekwondo branşında 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na tam kadro katılma hakkı kazanan tek ülke oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı yenerek olimpiyatlara katılma hakkını elde etti.

Karate Milli Takımı, Paris'te düzenlenen Karate 1 Premier Lig'de7 madalya kazandı.

Milli taekwondocu Meryem İyin, Dubai'de düzenlenen Open G-2 Taekwondo Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Paralimpik masa tenisçiler, Mısır'da düzenlenen uluslararası turnuvada 7 madalya kazandı.

Milli halterci Daniyar İsmayilov, Özbekistan'da düzenlenen 6. Uluslararası ISSF Dayanışma Kupası'nda 3 altın madalya kazandı.

Milli yüzücü Beril Böcekler, Fransa'da düzenlenen Camille Muffat Golden Tour'da birincilik elde etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, kadınlar 76 kilo finalinde mindere çıkan Yasemin Adar gümüş madalya kazandı.

Artistik Buz Pateni Milli Takımı en küçük sporcusu 10 yaşındaki Masal Oran, Avrupa'da kazandığı birinciliklerle 'Golden Book'a (Altın Kitap) kendi kategorisinde adını yazdıran ilk Türk kız sporcumuz oldu.

Milli Takım atletleri, sekiz organizasyonda toplam 123 madalya kazanarak Milli Takım atletleri, sekiz organizasyonda toplam 123 madalya kazanarak 2020 yılının lider Balkan ülkesi oldu.

Uluslararası judo müsabakalarında 8 ay sonra yaşanan tatami heyecanında Budapeşte Grand Slam'da, Türkiye'ye ikinci altın madalyayı kadınlar +78 kiloda Kayra Sayit kazandırdı.

Milli yüzücü Emre Sakçı Uluslararası Yüzme Ligi'nde 100 metre kurbağalamada 55.74 saniyelik derecesi ile Avrupa rekorunun sahibi oldu.

Milli sporcu Emre Sakçı, Uluslararası Yüzme Ligi'nin 4'üncü ayağındaki erkekler 50 metre kurbağalama yarışında Avrupa rekoru kırdı, erkekler 100 metre ve 50 metre kurbağalama skins yarışlarında birinci oldu.

Milli dalışcı Fatma Uruk Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda 3 kez dünya rekoru kırdı.

Polonya'da düzenlenen 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, altın madalyanın sahibi oldu.

Taekwondo Milli Takımı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda, toplamda 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Kadın Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı, '3 çember 2 labut' aletinde Avrupa şampiyonu oldu.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, Türkiye gümüş madalya kazandı.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, milli cimnastikçi İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Mersin'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda, büyükler kategorisinde milli cimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, yer aletinde gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu.

Milli yüzücü Merve Tuncel, kadınlar 1500 metre serbest stil kategorisinde 15: 45.29'luk derecesiyle kısa kulvar dünya gençler rekorunu kırdı.

Milli sporcu Fatma Damla Altın, özel sporcular pentatlon branşında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırarak tarihe geçti.

Özel sporcu Esra Bayrak, Virtüs Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metrede dünya şampiyonu oldu.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası Portekiz ayağının ilk yarışında ve Superpole yarışında birinci oldu.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda adından söz ettiren Bahattin Sofuoğlu, Portekiz'deki son yarışta elde ettiği puanla dünya 3'üncüsü oldu.

Milli otomobil yarışçısı Ayhancan Güven, Porsche Carrera Kupası Fransa'nın Belçika'da gerçekleştirilen dördüncü ayak ikinci yarışında birinci oldu. - İSTANBUL