Spor camiasından 10 Kasım mesajları

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü nedeniyle Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor camiası, resmi internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden anma mesajları yayımladı.



Federasyonların ve kulüplerin mesajları şöyle:



Türkiye Futbol Federasyonu



"Milletimizin özgürlük mücadelesi verdiği Kurtuluş Savaşı'nın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 81'inci yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.



Atatürk'ün, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' sözleri ile bize emanet ettiği Cumhuriyetimizi sonsuzluğa taşımak için onun izinden aynı inançla yürümeye devam ediyor; topluma spor kültürünü benimsetme, futbolu yayma, uluslararası organizasyonlarda sürekli var olma hedeflerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.



Bu vesileyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyor, hatıraları önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz."



Türkiye Basketbol Federasyonu



"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz"



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu



"Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81'inci yılında milletçe rahmet ve minnetle anıyoruz.



Atatürk vatanına adadığı ömrü boyunca; askeri, siyasi ve insani yönleriyle tüm dünyaya örnek bir devlet adamı olmuştur. Onun fikirleri, gelecek nesillere miras bıraktığı en kıymetli yol göstericidir.



Bu düşüncelerle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum."



Türkiye Voleybol Federasyonu



"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."



Galatasaray



"Sadece Ulusumuzun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük lider Mustafa Kemal Atatürk, halkımızla birlikte ülkemizin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, adanmış bir ruhla inancını ve direncini bir an bile kaybetmeden Türk halkını bağımsız Türkiye ülküsüyle zafere ulaştırmış ve çağdaş Türkiye'nin temellerini atmıştır.



Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar kalbimizde yer alacak; düşünceleri, ilke ve inkılapları ile yolumuzu her zaman aydınlatmaya devam edecektir.



Bu duygu ve düşüncelerle, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyoruz."



Beşiktaş



"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yıl dönümünde özlemle ve minnetle anarken, her daim izinde olduğumuzu yineliyor, aziz hatırası önünde en içten saygılarımızla eğiliyoruz.



Beşiktaş Camiası olarak; Atamıza duyduğumuz derin; sevgi, saygı ve inançla, bizlere işaret ettiği muasır medeniyet yolunda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Dünya var oldukça Atamıza olan; sevgimiz, saygımız, inancımız ve Beşiktaşlı duruşumuz sürecektir. Ulu Önderimiz Atatürk'ün en büyük eseri olan ve yüce Türk Milleti'ne armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde yaşatacağımıza olan inancımızı tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz."



Fenerbahçe



"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ilelebet ilke ve inkılaplarının ışığında yürüyeceğimiz, fikirlerini benimseyeceğimiz ve duygularını anlayacağımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 81. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Devrimlerinin takipçisi olmaya, ilkelerine bağlı kalmaya ve fikirlerini yaymaya bir kez daha and içeriz."



Trabzonspor



"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yılında saygı ve özlemle anıyoruz."



Kasımpaşa



"Ölümünün 81.yılında, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü minnet ve özlemle anıyoruz."



Başakşehir



"Ulu Önderimizi saygı, minnet ve özlemle anıyoruz..."



Göztepe



"Saygı ve minnetle... Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden, ilelebet."



Kayserispor



"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 81. yılında saygı ve minnetle anıyoruz."



Antalyaspor



"81 yıldır unutulmayan hatıraların, fikirlerin gibi bizimle sonsuza dek yaşayacak. Saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."



Alanyaspor



"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81'inci yıldönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."



Bursaspor



"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümsüzlüğe uğurladığımız günün 81. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz. 1881 - 193"



Çaykur Rizespor



"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıl dönümünde minnet ve saygıyla anıyoruz."



Konyaspor



"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlem ile anıyoruz."



Sivasspor



"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde saygı, sevgi, şükran ve özlemle anıyoruz."



Ankaragücü



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Başöğretmen, aziz Türk milletinin büyük komutanı ve büyük devlet adamı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81. yıldönümünde özlem, minnet ve saygı ile anıyoruz."



Gençlerbirliği



"Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 81.yılında saygı ve özlemle anıyoruz."



Gaziantep Futbol Kulübü



"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem, sevgi ve saygıyla anıyoruz."



Yeni Malatyaspor



"Özlem ve saygıyla anıyoruz."



Denizlispor



"Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz." - İSTANBUL