Üye Girişi
Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları - Son Dakika

Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:45
Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları, System.String[]

Spor camiasından federasyonlar ve kulüpler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Spor camiasından federasyonlar ve kulüpler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesajlar yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bu vatan için şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, federasyonun internet sitesinde "15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız" başlığıyla yer alan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, bundan 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 günü emsali görülmemiş, alçak bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. Hain terör örgütü, o karanlık gecede, milli ordumuza ait silahlarla 251 vatandaşımızı şehit etmiş, Gazi Meclisimize bomba atmış, Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkıp dikta rejimini tesis etmek istemiştir. Bu alçak darbe girişimi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki demokrasi ordumuz tarafından bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz'da tüm dünya milletimizin yüksek karakterine bir kez daha tanıklık etmiş, bizlere sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu göstermiştir. Futbol ailemiz de, demokrasi direnişinde devletimizin yanında yer almış, darbelere karşı durmuştur. Ülkesine ihanet edenler bir kez daha bilmelidir ki, kahraman milletimizin iradesiyle Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Kanıyla ve canıyla vatanını koruyarak, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü bizlere miras bırakan kahramanlarımızı unutmadık ve hep kalbimizde yaşatacağız. Bu vesile ile tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, saygı ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum."

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatanımız için hayatlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Egemenliğimize, bağımsızlığımıza kasteden hainlere karşı aziz milletimizin kahramanca direnişiyle bir demokrasi destanı yazdığı tarihtir 15 Temmuz. Beş yıl önce bugün meydanlara dökülen milyonların taşıdığı inanç ve cesaret, aydınlık yarınlarımızın teminatıdır." şeklinde görüş belirtti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF) mesajında da, "15 Temmuz gecesi büyük bir kahramanlık gösteren halkımız, demokrasiye kast eden hain bir saldırıyı önlemiştir. Bu vesile ile Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, şükran ve saygıyla anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ise sosyal medyadaki kişisel hesabından, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, kahraman gazilerimizi selamlıyorum." mesajını paylaştı.

Kulüplerden mesajlar

Beşiktaş Kulübünün internet sitesindeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında, "Vatanına, bayrağına ve demokrasiye yürekten bağlı aziz milletimiz ile beraber kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Teşkilatı mensupları, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizin bekasını tehdit eden hain darbe girişimine karşı koyarak; Türkiye Cumhuriyeti'nin asla bölünemeyeceğini, ilelebet payidar kalacağını ve demokrasinin bu topraklarda hep var olacağını tüm dünyaya haykırmıştır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; hainlerin kurşunlarına göğüslerini siper ederek şehit düşen vatandaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü, FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçtiği belirtilerek, şunları kaydedildi:

"Bu hain plana izin vermeyen, canları pahasına dik durarak bu tuzağı sona erdiren milletimizin tüm bireylerine ve kurumlarına minnet ve şükranlarımızı sunuyor; vatanımız için canlarını ortaya koyan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Her zaman ülkesinin emrinde olan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak dile getiriyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti, sahip olduğu asil değerlerle Atatürk'ün izinde ilelebet yaşayacak FETÖ ve benzeri terör örgütlerine hiçbir zaman teslim olmayacaktır. FETÖ'nün sahnelediği kumpaslardan kendi lehlerine fayda sağlamaya çalışanlara hiçbir zaman geçit verilmeyecektir."

Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki mesajda, "Hain terör örgütünün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı, demokrasimizi ve vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz." denildi.

Trabzon spor Kulübünün mesajında ise FETÖ'ünün 5 yıl önce alçakça bir darbe girişiminde bulunduğu vurgulanarak, "Milletimizin kahramanca direnişiyle hain emellerine ulaşamadılar. O gün can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." ifadelerine yer verildi.

Birçok spor federasyonu ve kulübü hem sosyal medya hesaplarından hem de internet sitelerinden mesajlar yayımladı.

Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

15 Temmuz, Darbe, Terör, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları - Son Dakika Spor


Son Dakika

Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı 11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım 11:51 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı 11:40 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı 11:23 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu 11:05 Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış 10:58 Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış
Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti 10:31 Kayısı bahçesinde dehşet! Şakalaşırken tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp 10:22 Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp

Son Dakika Haberleri
11:58 Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı
11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
11:50 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
11:43 Sarı-Lacivertliler, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
11:39 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı
11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı
11:22 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
11:21 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi
11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
10:33 Gökhan'la yolları ayıran ve sağ beke transfer yapamayan Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a tutundu
Adana'da kılıçla soygun! Kar maskeli hırsız akaryakıt istasyonunu böyle soydu Adana'da kılıçla soygun! Kar maskeli hırsız akaryakıt istasyonunu böyle soydu         
12:01
İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı         
11:52
Sarı-Lacivertliler, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak Sarı-Lacivertliler, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak         
11:44
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi         
11:22
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu         
10:53
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı         
10:24
R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil         
10:14
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?         
09:59
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 12:16:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement