Spor camiasından 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ve Türkiye Tenis Federasyonu'nun (TTF) yanı sıra Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzon spor ile birçok kulüp kutlama mesajı yayımladı. Eskişehirspor ve Altınordulu futbolcular da antrenman öncesinde Türk bayrağıyla poz verdi.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk , bundan 101 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun 'a çıkarak ulusumuzun kaderini değiştiren Milli Mücadelemizi başlatmıştır. 19 Mayıs; özgürlüğü ve bağımsızlığı için canını ortaya koyan bir milletin dünyaya örnek destansı mücadeleyle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ışığının yakıldığı gündür. Büyük Önder Atatürk, zafer ve gururun timsali olan bu anlamlı günü, Gençlik ve Spor Bayramı olarak Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacak olan genç nesillere armağan etmiştir. Topluma spor kültürünü benimsetme misyonundan asla vazgeçmeyen Futbol Federasyonu da, Türkiye'nin yarınları olan gençlerimizin yanında olmayı var gücüyle sürdürecektir. Bu duygularla, bize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasını gurur ve coşkuyla kutluyoruz. 101 yıl önce bugün Bandırma Vapuru, bir ulusun istikbalini Anadolu'ya taşımış, tarihimizin dönüm noktasına ortam hazırlamıştır. 101 yıl sonra bugün ise büyük ve zorlu mücadelenin ilk adımını simgeleyen 19 Mayıs, ülkemizin her köşesindeki gençlerimize ve spora emanettir. Cumhuriyetin sarsılmaz emanetçileri olan gençliğimiz; 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan bütün memlekete yayılan aynı inanç ve umutla, aydınlık yarınlarımızın teminatı olmaya devam etmektedir.

Türkiye Basketbol Federasyonu olarak gençlerimizin değerinin farkındayız. Bu bilinçle onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine sporla katkı sağlamak en temel görevimizdir. Daha fazla gencimizin sporla tanışabilmesi ve sporcularımızın ülkemizi dünyanın her yerinde gururlandırması için çalışmayı sürdüreceğiz. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; bu cennet vatan uğruna mücadele etmiş şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gönülden kutluyorum."

TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU

"Büyük önder Atatürk, milli mücadelenin başlangıcı olması sebebiyle büyük önem taşıyan 19 Mayıs 1919 tarihini Türk gençliğine armağan etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 101. yıl dönümünde, Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU

"Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 101. yıl dönümünde Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU

"Milli Mücadele'nin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs'ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, geleceğimizin teminatı ve umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Kurtuluş Savaşı'mızı zafere ulaştıran irade, kararlılık ve inancı, gençlerimizin aynen muhafaza ettiklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz."

BEŞİKTAŞ

"19 Mayıs 1919, Türk Milleti'nin tarihi ve talihi açısından hayati bir dönüm noktasıdır. 16 Mayıs'ta Beşiktaş'tan başlayıp 19 Mayıs'ta Samsun'da biten yolculuk sonunda istiklal mücadelemizin tohumları da atılmıştır. Çünkü o yolculuk tükenmez bir umudun, cesaretin, azmin ve inancın yolculuğudur. Çünkü Bandırma Gemisi, bir gemiye sığdırılabilecek yükten çok daha fazlasını taşımış, bir milletin kaderini omuzlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı istiklal mücadelesi, kısa zaman sonra bütün vatan sathına yayılmış ve bu mücadele tam dört yıl sonra Cumhuriyetimizin ilanı ile taçlanmıştır. 19 Mayıs, diriliştir. 19 Mayıs, can suyudur. 19 Mayıs, Türk Milleti'nin hiçbir şart altında esarete boyun eğmeyeceğini cihana bir kez daha haykırışıdır.

19 Mayıs'ı Türkiye'ye armağan eden, en büyük Beşiktaşlı Atatürk'tür; 19 Mayıs'ı, Gençlik ve Spor Bayramı'na dönüştürmek ise bir Beşiktaş zaferidir. Kurucularımızdan Ahmet Fetgeri Aşeni'nin 1935 yılında Kulübümüz adına yaptığı önerinin kanunlaşması sonrasında '19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı' büyük bir coşkuyla, büyük bir onurla nesilden nesile kutlanmaya devam edilmektedir. Büyük Beşiktaş Ailesi adına; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlerimize armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu topraklar için kahramanca çarpışan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum."

GALATASARAY

"Sonu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile biten; milli mücadelenin başlangıç tarihi sayılan 19 Mayıs 1919'un 101. yıldönümünü yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919, Türk Milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı gündür. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin başlangıcı olması açısından büyük önem taşıyan ve ulusumuzun bağımsızlık yolunda ilk adımını atmasını sağlayan 19 Mayıs 1919 tarihini; Türk gençliğine armağan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basışının 101. yıldönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için mücadele etmiş tüm şehitlerimizin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

FENERBAHÇE

"Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak milletimizin bağımsızlık mücadelesi Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakmasının 101'inci yıl dönümünde Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; 9 branşımız ve yüzlerce sporcumuzla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

TRABZONSPOR

"19 Mayıs 1919 tarihi, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oluşumuna ve 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden uzun ve zorlu sürecin başlangıcı, Milli Mücadelemizin nirengi noktasıdır. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel gün, belleklerimizde zafer, gurur ve mücadelenin simgesi olarak yerini almıştır. Atatürk gençliği, bu ülkenin geleceği ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük teminatıdır. Bizlerin görevi, bu milli bayramımızı yaşamak ve yaşatmak; böylelikle nesilden nesile aktarılacak ulusal bilincin köklenmesini sağlamaktır. ?19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gözünde hiçbir zaman sıradan bir gün olmamalıdır. İçinden geçtiğimiz bu türbülanslı zamanlar dahil; hiçbir 19 Mayıs, bugünün taşıdığı manevi hüviyete layık bir kutlamadan mahrum kalmamalıdır.

Bizler bugün, fiziksel olarak gösterişli kutlamalar yapma imkanı bulamasak dahi, kalbimizin en derinlerinde bugünü yaşıyor; çocuklarımız ve gençlerimiz ile bugünün anlam ve ehemmiyetini bir defa daha keşfediyoruz. Daha büyük kutlamaların coşkusunu yarınların 19 Mayıslarına erteliyoruz. Ancak biliyoruz ki; Türkiye Cumhuriyeti varlığını sürdürdüğü müddetçe 19 Mayıslar, geçmiş ve geleceğimizin yıkılmaz köprüsü olarak milli şuurumuzun temel taşı vazifesini üstlenmeye devam edecek. Ben bu duygular içinde tüm vatandaşlarımızın ?19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, bu coşkunun sonsuza kadar yaşamasını yürekten temenni ediyorum."

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

"Milletimizin haklı mücadelesinin başladığı günün 101. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"

GÖZTEPE

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun.

"Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız" Mustafa Kemal ATATÜRK

ANKARAGÜCÜ

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

ÇAYKUR RİZESPOR

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ilk adımını attıkları kurtuluş mücadelesinin yıldönümü olan; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir gurur ve şükranla kutluyoruz."

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

AYTEMİZ ALANYASPOR

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun"

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz."

ESKİŞEHİRSPOR

"Ulu Önderimiz Atatürk'ün Samsun'da milli mücadeleyi başlatarak, aziz milletimizin bağımsızlığının ilk adımını attığı önemli günde Atamızın açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmadan yürüyeceğimize and içeriz. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

ALTINORDU

"Biz Her 23 Nisan'da çocuk, Her 29 Ekim'de Cumhuriyet, Her 10 Kasım 'da Atatürk, Her 19 Mayıs'ta genciz... 19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

ANADOLU EFES

"İlk adımın ışığında, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz! 19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun!"