Spor camiasından 19 Mayıs mesajları - Son Dakika

Spor camiasından 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla federasyon ve spor kulüpleri mesajlar yayımladı.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla federasyon ve spor kulüpleri mesajlar yayımladı.


Federasyon ve spor kulüplerinin yayımladığı mesajlar şöyle:


Türkiye Futbol Federasyonu


"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bundan 101 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak ulusumuzun kaderini değiştiren Milli Mücadelemizi başlatmıştır.


19 Mayıs; özgürlüğü ve bağımsızlığı için canını ortaya koyan bir milletin dünyaya örnek destansı mücadeleyle kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ışığının yakıldığı gündür.


Büyük Önder Atatürk, zafer ve gururun timsali olan bu anlamlı günü, Gençlik ve Spor Bayramı olarak Cumhuriyetimizi ilelebet koruyacak olan genç nesillere armağan etmiştir.


Topluma spor kültürünü benimsetme misyonundan asla vazgeçmeyen Futbol Federasyonu da, Türkiye'nin yarınları olan gençlerimizin yanında olmayı var gücüyle sürdürecektir.


Bu duygularla, bize bu eşsiz vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."


Türkiye Basketbol Federasyonu


"Tüm salonlar tekrar dolacak; bu ülkenin enerjisi güzel sporcuları bizleri yine gururlandıracak ama Ulu Önder Atatürk'ün yeri kalbimizde hiç dolmayacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"


Türkiye Voleybol Federasyonu


"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."


Galatasaray


"101 yıl önce, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da yaktığı bağımsızlık ateşiyle temellerini attığı Cumhuriyetin yılmaz savunucuları olarak; hiç vazgeçmeden yüksek ideallere yürüyeceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun! Yorulmadan İzindeyiz."


Fenerbahçe


"Milli mücadelenin başladığı günde, sonsuza dek ilkelerinin peşinde, Açtığın Yolda Feneriz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"


Beşiktaş


"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı #19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"


Trabzonspor


"Bağımsızlık meşalemiz sonsuza kadar yanmaya devam edecek! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. 19 Mayıs 1919."


Medipol Başakşehir


"Milletimizin haklı mücadelesinin başladığı günün 101. Yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizi anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!"


Göztepe


"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun 'Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız' Mustafa Kemal ATATÜRK"


Konyaspor


"19 Mayıs #Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun!"


Yeni Malatyaspor


"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."


Gaziantep FK


"Milli Mücadelemizin 101. Yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun! Cumhuriyetimizin Kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz."


Kayserispor


"Kurtuluş Savaşımızın ve Milli Mücadelemizin başlangıcı olan bu önemli günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun."


Alanyaspor


"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."


Antalyaspor


"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyet'i biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek sizlersiniz."


Sivasspor


"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun."


Denizlispor


"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Cumhuriyet yolunda yaktıkları kurtuluş meşalesinin 101. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."


Ankaragücü


"'Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.' Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."


Gençlerbirliği


"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun."


Çaykur Rizespor


"Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ilk adımını attıkları kurtuluş mücadelesinin yıl dönümü olan; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını büyük bir gurur ve şükranla kutluyoruz."


Bursaspor


"19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz."


BB Erzurumspor


"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı, milli mücadelenin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."


Fatih Karagümrük


"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."


Anadolu Efes


"İlk adımın ışığında, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz! #19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun!"


Eczacıbaşı


"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! Kadınları, gençliğimizi ve Türk Sporunu; Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ilerleyerek sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz!"


Vakıfbank


"Bugün ülkemizi dünyada başarılarımızla temsil ediyorsak eğer, Mustafa Kemal Atatürk'ün 101. yıl önce açtığı yolda, gösterdiği hedefe yürüdüğümüz içindir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!" - İSTANBUL

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 10:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor camiasından 19 Mayıs mesajları - Son Dakika Spor
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