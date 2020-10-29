Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - Son Dakika

Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

29.10.2020 13:55
Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Türkiye Kick Boks Federasyonu ile Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

TVF internet sitesinde başkan Mehmet Akif Üstündağ adına yayınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, milletimizden alınan güçle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. yıldönümünü birlik ve beraberlik içerisinde, heyecanla karşılıyoruz. Türk Milletinin bağımsızlığından ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceği, çağdaş dünyada hak ettiği yeri alma kararlılığı Cumhuriyetin kurulması ile anlam bulmuştur. Bu anlamı büyük günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan yapmak için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

THF'nin yayımladığı mesajda ise "Tarihimizin önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıl dönümü kutlu olsun. Cumhuriyeti, 'yeni ve sağlam esaslarıyla, Türk Milletini güvenli ve sağlam bir gelecek yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik bakımından, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur' diye tanımlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, tüm milletimizin Cumhuriyet bayramını en içten duygularla kutluyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu internet sitesinde yayınlanan mesajda ise "Tüm yurtta Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümünün kutlandığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın heyecanı yaşanıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak bu büyük bayramı coşkuyla kutluyoruz." denildi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, kutlama mesajında, "Türk Milleti'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı kazanarak, bunu Cumhuriyetle taçlandırdığı günün 97. yıldönümünü kutlamanın gururu içeresindeyiz. Cumhuriyetimizin kurucusu eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'benim en büyük eserim' dediği, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarın millete ait olduğu bir rejim olan Cumhuriyetimiz, Atatürk'ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla, bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile canlarını bu uğurda feda eden şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yönetim kurulu adına yayımlanan mesajda ise, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin 97. yıl dönümünü kutlar, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin kahramanları şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor camiasından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları - Son Dakika Spor

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