Son dakika: Spor camiasından Bakan Kasapoğlu ve eşi için geçmiş olsun mesajları - Son Dakika

Son dakika: Spor camiasından Bakan Kasapoğlu ve eşi için geçmiş olsun mesajları

03.12.2020 20:40
Son dakika: Spor camiasından Bakan Kasapoğlu ve eşi için geçmiş olsun mesajları, System.String[]

Son dakika haberleri... Spor camiası, korona virüs testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu için geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Spor camiası, korona virüs testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu için geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu için federasyonların ve kulüplerin yayımladığı mesajlar şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanlığı

"Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesi olarak Sayın Bakanımıza ve eşi hanımefendiye acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve değerli eşi Sayın Betül Kasapoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Bakan Kasapoğlu ve eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ederiz."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Türkiye Atletizm Federasyonu

"Sayın Bakanımız ve Kıymetli Eşinin Covid-19 testi pozitif çıkmış olup, evde tedavisi devam etmektedir. Sayın Bakanımıza ve ailesine acil şifalar dileriz."

Türkiye Karate Federasyonu

"Korona virüs testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz.

Türkiye Boks Federasyonu

"Covid-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Türkiye Cimnastik Federasyonu

"Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."

Galatasaray

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile değerli eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Fenerbahçe

"Covid-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile kıymetli eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Beşiktaş

"Covid-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile eşi Betül Kasapoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."

Trabzonspor

"Covid-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Başakşehir

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve değerli eşine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmalarını temenni ediyorum."

Fatih Karagümrük

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile değerli eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Göztepe

"Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu ve eşi Betül Kasapoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

MKE Ankaragücü

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve değerli eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Gençlerbirliği

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Sayın Betül Kasapoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Bakan Kasapoğlu ve eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ederiz."

Kayserispor

"Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Kasapoğlu'na ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Antalyaspor

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve değerli eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

Alanyaspor

"Covid-19 test sonuçları pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ve eşi Sayın Betül Kasapoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

Gaziantep FK

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu ile değerli eşine en içten duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

BB Erzurumspor

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Yeni Malatyaspor

"Covid-19 testi pozitif sonuçlanan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu'na ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

Konyaspor

"Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Hatayspor

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve değerli eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

Çaykur Rizespor

" Covid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve eşi Sn. Betül Kasapoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en yakın zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."

Sivasspor

"Covid-19 testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz"

Anadolu Efes

"Anadolu Efes Spor Kulübü olarak Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun ve eşinin Covid-19 testlerinin pozitif çıkmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Sayın Kasapoğlu ve kıymetli eşlerine acil şifalar dileriz."

Eczacıbaşı Spor Kulübü

"Covid-19 testi pozitif çıkmış olan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Kasapoğlu ile değerli eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

VakıfBank Spor Kulübü

"Covid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sn. Mehmet Kasapoğlu Kasapoğlu'na ve eşi Betül Kasapoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."

İstanbulspor

"Covid-19 testi pozitif sonuçlanan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu ve eşine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."

(İHA)

Son dakika: Spor camiasından Bakan Kasapoğlu ve eşi için geçmiş olsun mesajları

Mehmet Kasapoğlu, Koronavirüs, 112 Acil, Bakan, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika: Spor camiasından Bakan Kasapoğlu ve eşi için geçmiş olsun mesajları - Son Dakika Spor


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