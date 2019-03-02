Son Dakika Haberleri: Spor Camiasından Mke Ankaragücü'ne Başsağlığı

Spor Camiasından Mke Ankaragücü'ne Başsağlığı

46 dakika önce

Spor camiası, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda yapılan maçtan dönerken Afyonkarahisar'da geçirilen kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Spor Camiasından Mke Ankaragücü'ne Başsağlığı, System.String[]
Spor camiası, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda yapılan maçtan dönerken Afyonkarahisar'da geçirilen kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Spor Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor-MKE Ankaragücü maçını izleyen Ankaragücü taraftarlarını taşıyan otobüsün deplasman dönüşü kaza yapması sonucu, 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda taraftarın da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kazada hayatını kaybeden taraftarlara Allah'tan rahmet; aileleri ve MKE Ankaragücü camiasına başsağlığı, kazada yaralananlara acil şifalar dileriz." denildi.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Bursaspor'un yanı sıra birçok spor kulübü de internet siteleri ve sosyal medyadaki hesaplarından yapılan paylaşımlarda hayatını kaybeden taraftarlardan dolayı MKE Ankaragücü camiasına başsağlığı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 11:01 Kaynak: AA

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