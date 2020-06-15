Spor camiasından Muslera'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdı - Son Dakika

Spor camiasından Muslera'ya "geçmiş olsun" mesajları yağdı

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta bacağı kırılan Fernando Muslera için spor camiasından birçok kişi "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Spor camiasından Muslera'ya

Galatasaray'ın Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rize spor ile yaptığı maçta bacağı kırılan Fernando Muslera için spor camiasından birçok kişi "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Çaykur Rizespor müsabakasının 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile çarpışan Uruguaylı kalecinin tibia ve fibula kemiklerinde kırık oluştu.

Tecrübeli file bekçisinin sakatlanmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), spor kulüpleri ve spor camiasından birçok isim sosyal medya hesaplarından Muslera'ya "geçmiş olsun" dileklerini paylaşarak, destek mesajı verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ı arayarak, Muslera'nın sakatlığı hakkında bildi aldı. Bakan Kasapoğlu, Albayrak'a hem "geçmiş olsun" dileklerini hem de Uruguaylı kalecinin bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

TFF'den yayımlanan mesajda, "Fernando Muslera ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muslera'ya acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve İstanbul Başakşehir'in de aralarında olduğu Süper Lig ve TFF 1. Lig'den birçok kulüp de geçmiş olsun mesajları paylaşarak, 33 yaşındaki file bekçisinin bir an önce sağlığına kavuşması yönünde temennilerini aktardı.

Barcelona ve de Gea'dan Muslera paylaşımı

İspanya'nın dünyaca ünlü kulübü Barcelona ile birçok ünlü futbolcu Muslera ile ilgili paylaşım yaptı.

Barcelona'nın Türkçe Twitter hesabından Galatasaray'ın Muslera'nın sakatlığıyla ilgili attığı tweet alıntılanarak "Çok geçmiş olsun." mesajı paylaşıldı.

İngiltere'nin Manchester United takımının kalesini koruyan David de Gea, Aston Villa takımının file bekçisi Pepe Reina, Muslera için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

İngiltere'nin Arsenal takımında forma giyen Lucas Torreira, Portekiz'in Sporting Lizbon takımında top koşturan Sebastian Coates, milli takımdan arkadaşı Muslera için "geçmiş olsun" paylaşımı yaptı.

Meslektaşlarından destek

Fernando Muslera'ya birçok meslektaşı da destek mesajları gönderdi.

Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde yıllarca karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'nin unutulmaz kalecilerinden Volkan Demirel, Muslera için ilk paylaşım yapan isimlerden oldu.

Medipol Başakşehirli kaleciler Mert Günok ve Volkan Babacan, Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe'nin kalecileri Altay Bayındır, Harun Tekin ve Berke Özer, Fraport-TAV Antalyaspor kalecisi Ruud Boffin, milli kaleci Sinan Bolat gibi mevkidaşları sosyal medya hesaplarından "geçmiş olsun" mesajları paylaştı.

Trabzonspor ve Beşiktaş'ta forma giyen eski milli kaleci Tolga Zengin, şu mesajı paylaştı:

"Kaleciler için hep 'yalnız adam' derler. Sen sporculuğunla, centilmenliğinle hep milyonlara sevdirdin kendini, hiç yalnız kalmadın. Geçmiş olsun. En kısa sürede daha güçlü dönmen dileğiyle."

Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Muslera'nın sakatlığıyla ilgili mesajında, "Taraflı tarafsız herkesin saygısını kazanmış gerçek bir profesyonel. Eskisinden daha güçlü döneceğine eminiz. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig'de top koşturan milli futbolculardan Evertonlu Cenk Tosun mesajında, "Geçmiş olsun Muslera. En kısa sürede daha da güçlü döneceğine inancım tam." ifadelerine yer verirken, Leicester Cityli Çağlar Söyüncü, "Geçmiş olsun Muslera." ifadesini paylaştı.

Eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan da Instagram'dan yaptığı paylaşıma, "Futbol seninle güzel. Bir an önce iyileşmen dileğiyle." notunu düştü.

Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Kolombiyalı Faryd Mondragon, Instagram'dan Muslera ile birlikte olduğu bir fotoğrafı paylaşarak, "Geçmiş olsun Nando. Çok üzgünüm Allah seninle olsun." ifadelerini kullandı.

Schalke 04'te forma giyen eski Galatasaraylı milli futbolcu Ozan Kabak, Trabzonsporlu Jose Sosa, Beşiktaşlı futbolcular Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül, Demir Grup Sivassporlu Yasin Öztekin, Yukatel Denizlisporlu Hugo Rodallega ile eski Galatasaraylı futbolcular Lukas Podolski, Emre Çolak, Semih Kaya da Muslera'ya "geçmiş olsun" dileklerini ileten isimlerin arasında yer aldı.

NBA'deki temsilcilerden Muslera mesajları

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) takımlarında forma giyen milli basketbolcular Furkan Korkmaz ve Cedi Osman da Muslera ile ilgili "geçmiş olsun" mesajıları paylaştı.

Philadelphia 76ers'ta formasını terleten Furkan Korkmaz, mesajında, "Oyununla, profesyonelliğinle ve centilmenliğinle her zaman örnek oldun. Kısa sürede eskisinden de güçlü döneceğine inanıyorum. Geçmiş olsun Muslera." ifadelerine yer verdi.

Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman ise, "Bir sporcu için en zor anlardan biri. Çok güçlü döneceğine hiç şüphemiz yok. Geçmiş olsun." ifadeleriyle iyi dileklerini iletti.

Fernando Muslera, Çaykur Rizespor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:29 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor camiasından Muslera'ya 'geçmiş olsun' mesajları yağdı - Son Dakika Spor
YORUMLAR (1)
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