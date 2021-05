Spor camiasından Ramazan Bayramı mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyonlar ve kulüpler yayımladıkları mesajlarla Türk milletinin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU

Bayramlar, birliğin ve beraberliğin pekiştiği, dargınların barıştığı, kavuşmanın ve hasretleri dindirmenin daha da anlam kazandığı, manevi sorumlulukların ön plana çıktığı özel günlerdir.Bu yıl da sevdiklerimizle bir araya gelemedik, kucaklaşamadık. Ancak ayrılığın sağlık, sıhhat ve huzur içinde gerçekleşecek nice buluşmalar için bir zorunluluk olduğunun bilincindeyiz.Dijital ortama bağlı kalmış olsak da gönülden gönüle kurulan köprülerimizle bayramlaşmanın güzelliğini hep birlikte yaşıyoruz. Ancak İslam Coğrafyası maalesef kan, şiddet ve teröre maruz kalmaya, acılar çekmeye devam etmektedir. Ramazan Bayramı öncesinde bütün dünyanın gözleri önünde Filistinli Müslüman kardeşlerimize uygulanan zulüm milletimizi ve bütün Müslümanları acıya boğmuştur. İsrail tarafından kutsal emanetlere, inanca, kültüre ve değerlerimize yapılan saygısız ve küstahça saldırılar kesinlikle kabul edilemez. Her fırsatta insan haklarından ve adaletten dem vuran batı, konu Müslüman hakları olduğunda bir anda dilsiz, konu İsrail'in silahsız sivillere uyguladığı şiddet olduğunda bir anda kör, konu binlerce yıllık insanlık mirasının en değerli kutsal emanetlerinden Mescid-i Aksa 'ya yönelik gerçekleştirilen İsrail barbarlığı olduğunda bir anda sağır kesilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde her zaman olduğu gibi mazlumun yanında, zulmün karşısında yer alma sorumluluğumuzdan asla ödün vermedik. Haksızlık karşısında susmadık, susmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı'nda bütün insanlığa barış ve mutluluk diliyor; gönül ve kültür coğrafyalarımızda yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimizin mübarek bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.SPOR CAMİASININ SOSYAL MEDYADA YAYIMLADIĞI MESAJLARDAN BAZILARI İSE ŞÖYLE: TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİRBayramlar dayanışma geleneğimizi pekiştiren, manevi değerlerimizi en güzel şekilde yaşamamıza vesile olan, sağladığı hoşgörü ortamıyla toplumumuzun kenetlendiği en güzel günlerdir. Gönlümüz isterdi ki, geçmiş bayramlarda olduğu gibi tüm sevdiklerimizle bir arada olalım. Ancak bu bayramı da her birimiz evlerimizde geçirmek durumundayız. Büyük özveride bulunduğumuz bu dönemin sonunda, inşallah ülke olarak verdiğimiz mücadeleyi kazanıp sağlıklı günlere ve bir araya geldiğimiz bayramlara kavuşacağız. Bu duygularla, Ramazan Bayramımızın ülkemize ve milletimize sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, futbol ailemizin, vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin bayramını içtenlikle kutluyorum.TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU BAŞKANI HİDAYET TÜRKOĞLUBayramlarda yan yana olup, büyüklerimizin ellerini öpüp, küçüklerimize doyasıya sarılmaya alışkın olsak da; biraz daha sabretmek, gönüllerimizin birlikteliğiyle yetinmek zorundayız. Dayanışma ruhumuz ve beraberliğimizle her şeyin üstesinden geleceğimizi biliyoruz. Güzel ve sağlıklı günler çok yakında. Milletimizin ve bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu nice bayramlar dilerim.TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ2021 Milli Takımlar faaliyetleri kapsamında her kategoride milli takımlarımız, uluslararası arenada ülkemizi temsil etmeye devam ediyor. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak, U17 Erkek ile U16 Kız Milli Takımlarımızın Avrupa Şampiyonası elemelerinde, Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımımızın da CEV Plaj Voleybolu Avrupa Kıta Kupası 2. Turu'nda başarılı sonuçlara imza atmasının mutluluğuyla Ramazan Bayramı'nı karşılıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Portekiz ve Slovenya 'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası Elemeleri müsabakaları sonucunda finallere kalma başarısı gösteren U17 Erkek ve U16 Kız Milli Takımımız ile İzmir 'de ev sahipliğini üstlendiğimiz CEV Plaj Voleybolu Avrupa Kıtası 2. Turu'nda final etabına yükselen Erkek Plaj Voleybolu Milli Takımımızı tebrik ediyor, bu başarılı sonuçların alınmasında emeği geçen teknik ekiplerimize ve sporcularımıza tek tek teşekkür ediyorum.Milli Takımlarımızın özverili çalışmalarıyla ve aldıkları sonuçlarla finallerde de çok iyi performans sergileyeceğine ve ülkemize madalyalar ile döneceklerine canıgönülden inanıyorum.Bayram sonrasında da Milli Takımlarımız yoğun bir turnuva dönemine girecek.A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Voleybol Milletler Ligi, Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Şampiyonası'nda; A Milli Erkek Voleybol Takımımız ise CEV Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Alt yaş kategorilerinde de milli takımlarımız Avrupa şampiyonası, Dünya şampiyonası ve Balkan şampiyonalarında boy gösterecek.Voleybolumuzu bugünlere taşıyan tüm paydaşlarımızın, ülkemizin ve tüm Müslüman aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlar, herkese sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim.BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİİnançların, örf ve adetlerin uygulanıp sergilendiği, insanlar arasındaki sevgi ve saygının daha da güçlenmesine vesile olan bayramlar, ülkemizin birlik ve beraberliği için son derece önemlidir.Hep birlikte; sağlık, sevgi ve huzur dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle Camiamızın, halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum.GALATASARAYSevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği Ramazan ayının ardından bayrama ulaşmanın sevincini yaşıyoruz.Ramazan Bayramı'nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz.FENERBAHÇERamazan Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar, millet olarak birlik beraberlik ve barış içinde yaşayacağımız nice sağlıklı ve mutlu bayramlar dileriz.TRABZONSPOR BAŞKANI AHMET AĞAOĞLUDeğerli Trabzonsporlular,Birbirimize sarılmayı, kucaklaşmayı ve yanyana olmayı çok özledik…İçinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle bir yılı aşkın süredir bir araya gelemiyor, hasretlerimizi dindirdiğimiz bayram buluşmalarından maalesef mahrum kalıyoruz. Bu yıl da sizlerle buluşamayacak olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Şunu çok iyi biliyorum ki; bir araya gelemesek de duygularımız ortak! Birbirimize sarılamasak da sevgimiz ortak! Hasret gideremesek de özlemimiz ortak! Bayramları bayram gibi kutlayamasak da coşkumuz ortak! Aramıza mesafeler girse de yolumuz aynı, yoldaşımız ortak!Sevgili Trabzonspor ailesi; Geçtiğimiz yıldan bu yıla baktığımızda, tüm dünya büyük bir seferberlik örneği göstererek pandemiden kurtulmak için elinden geleni yaptı, yapıyor. Gerek tedavi gerekse aşı çalışmalarında yaşanan ilerlemeler artık geleceğe daha umutla bakmamızı sağlıyor. Bizler, çok kısa bir zaman içerisinde bu virüsü yeneceğimizden ve yeniden yanyana olacağımız günleri yaşayacağımızdan eminiz. Bu vesileyle başta doktorlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere camiamızın, ülkemizin ve İslam aleminin sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmesini temenni ediyor, hepinizin Ramazan Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum.TÜRKİYE TENİS FEDERASYONURamazan Bayramı'nın ülkemize, Camiamıza ve tüm sevdiklerimize huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, bir arada olamasak da kalplerimizdeki sevgiyi paylaştığımız mutlu bir bayram diliyoruz.TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONURamazan Bayramı'nın ülkemize, satranç ailemize ve sevdiklerimize sağlık, barış, sevgi ve huzur getirmesini temenni ediyor, en içten dileklerimizle bayramınızı kutluyoruz.Sevdiklerinizle birlikte nice mutlu bayramlar görmeniz dileği ile...TÜRKİYE BADMİNTON FEDERASYONU MURAT ÖZMEKİK#RamazanBayramı'mızın tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve sağlık dolu güzel günler getirmesini diliyoruz.Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun!TÜRKİYE BOKS FEDERASYONU BAŞKANI EYÜP GÖZGEÇ"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem ateşinden kurtuluş olan mübarek Ramazan'ın sonuna gelerek Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Dünyada ve ülkemizde yaşanan malum covid-19 pandemi sürecinden dolayı bu bayramda sevdiklerimiz ve akrabalarımızın ziyaretlerine gidemesek de gönüllerimizin bir olduğunun bilincindeyiz. Bayramlar sevgi, barış, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için eşsiz bir fırsattır. Bu vesileyle Ramazan Bayramı'nın başta Filistin olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde zulüm gören Müslüman kardeşlerimizin kurtuluşlarına vesile olmasını diliyorum.Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, Rabbimden ümmetimiz için sağlık, bereket ve barış dolu günler niyaz ediyorum.TÜRKİYE JUDO FEDERASYONURamazan Bayramımız Kutlu Olsun

Zulmün yerine dostluğun, savaşın yerine barışın ve huzurun yer aldığı, yeniden hep bir arada, sevgi dolu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, mübarek Ramazan Bayramının ülkemize ve İslam alemine ile tüm judo camiamıza bereketler getirmesini dileriz.