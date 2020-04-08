Spor camiasından terör saldırısı sonrası başsağlığı mesajları

TFF ve TBF ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir kulüpleri, yayımladıkları mesajlarda saldırıda şehit olanlar için Allah'tan rahmet, yakınları ve Türk miletine başsağlığı dileğinde bulundu.