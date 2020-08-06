Formamızla iki şampiyonluk iki Türkiye Kupası başarıları yaşayan, UEFA Avrupa Ligi Yarı Finali'nde formamızı giyen Caner Erkin'e, yuvana yeniden hoş geldin diyor;

2010-2016 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giyen 31 yaşındaki milli sol bekin transferiyle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi

İSTANBUL, ( DHA ) - Fenerbahçe, Beşiktaş 'la sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 05:40

Kaynak: DHA

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