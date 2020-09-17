Spor çanta içerisindeki 74 kilo eroin Oscar'a takıldı - Son Dakika

Spor çanta içerisindeki 74 kilo eroin Oscar'a takıldı

Spor çanta içerisindeki 74 kilo eroin Oscar'a takıldı Van'ın İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobildeki spor çantaların içerisinde 74 kilo 510 gram eroin ele geçirildi.

Spor çanta içerisindeki 74 kilo eroin Oscar'a takıldı

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobildeki spor çantaların içerisinde 74 kilo 510 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Alipaşa Mahallesi'nde devriye görevini ifa ettikleri belirtildi. Açıklamada, "Bu esnada seyir halinde bulunan 65 plaka sayılı otomobilin durumundan şüphelenilmesi üzerine, narkotik madde arama köpeği Oscar ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın bagajından bulunan 2 adet spor çanta içerisinde 73 paket halinde toplam 74 kilo 510 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan araç sürücüsü C.D., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Öte yandan, polis ekipleri ele geçirdikleri eroin paketleriyle de 'Mavi Vatan' yazması dikkat çekti.

Spor çanta içerisindeki 74 kilo eroin Oscar'a takıldı

Oscar Ödülleri, İpekyolu, Eroin, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 08:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Spor çanta içerisindeki 74 kilo eroin Oscar'a takıldı - Son Dakika

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