Spor cappadocia ultra-trail 2019 başladı

Cappadocia Ultra-Trail 2019 başladı

Ahmet KORKMAZER - Olgucan KALKAN/ Ürgüp (NEVŞEHİR), (DHA) - Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019'un startı, bu sabah Nevşehir'in Ürgüp ilçe merkezinde verildi.

Ultra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan ve 3 kategoride koşulacak Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019 start aldı. 119 km (uzun), 63 km (orta) ve 38 (kısa) parkurlarda gerçekleştirilecek yarışlarda 2 bin 650 sporcu yer alıyor. Uzun ve orta parkurun startı sabah 07.00'de verilirken, kısa parkur ise saat 10.00'da başladı.

AYHAN AYDIN GÜNEY: DÜNYANIN EN İYİ YARIŞLARINDAN BİRİ HALİNE GETİRDİK

Cappadocia Ultra-Trail organizatörü Aydın Ayhan Güney, koşu startlarının verilmesinin ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Havanın ve parkurların çok iyi olduğunu söyleyen Ayhan Aydın Güney, "Yarışların startını verdik. Şimdi sporcularımızı takip edeceğiz. Hava çok güzel. Parkurlar iyi. Yağmur beklentimiz yok. Güzel bir yarış olacak. Bugün sürpriz bir birinci bekliyoruz. Ekip olarak bu organizasyona çok konsantreyiz. Türkiye ve Kapadokya'ya getirisini, tanıtımını çok iyi biliyoruz. Dünyanın en iyi yarışlarından biri haline getirdik. Büyümeye, yeni şeyler yapmaya devam edeceğiz. Bu sene kanallarımızdan tüm dünyaya ulaşmak adına canlı yayınlar yapıyoruz. Organizasyon çok hızlı büyüdü. Büyüme hızımızı biraz düşürmemiz gerekiyor. Nihayetinde bölgenin, bizlerin kapasitesine göre. Ama her sene üstüne koyacağız. Bundan daha iyi olacağız, kesin" şeklinde konuştu.