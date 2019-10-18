SPOR Cappadocia Ultra-Trail 2019'un tanıtım toplantısı yapıldı

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk İnsanları misafir etmekten mutluyuz

Ayhan Aydın Güney Organizasyonda 80 ülkeden sporcu yer alacak

Ceylan Ateş İyi ki bu yarışa sponsor olmuşum

Ahmet KORKMAZER - Olgucan KALKAN Ürgüp (NEVŞEHİR), (DHA) - Nevşehir'de düzenlenecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019'un tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Ultra-Trail World Tour serilerinin son yarışı olan ve 3 kategoride gerçekleştirilecek Salomon Cappadocia Ultra-Trail'ın tanıtım toplantısı yapıldı. 119,63 ve 38 km koşulacak olan yarışlarda alınacak puanlar kadın ve erkek dünya şampiyonlarının belirlenmesinde büyük öneme sahip. 2 bin 650 sporcunun katılacağı Ultra-Trail'de atletlerin yüzde 55'i yabancı. Yarın sabah saat 07.00'de 119 ve 63 kilometre yarışların startı verilecek. 38 kilometrelik parkurdaki yarış ise saat 10.00'da başlayacak.

Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Salomon Cappadocia Ultra-Trail Organizatörü Ayhan Aydın Güney, Amer Sports Türkiye ve Körfez Ülkeleri İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş ile organizasyonda mücadele edecek sporcular katıldı.

ÜRGÜP BELEDİYE BAŞKANI MEHMET AKTÜRK İNSANLARI MİSAFİR ETMEKTEN MUTLUYUZ

Böyle büyük bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını ifade eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptığımız için büyük gurur yaşıyoruz. Burada insanları misafir etmekten mutluyuz. İnsanları motive eden unsurlardan birisi de spor ve sporun yapıldığı yerdir. Ürgüp'te bunu çok iyi yapıyoruz. Sporcuları iyi motive ediyor. Herkese başarılar diliyorum şeklinde konuştu.

AYHAN AYDIN GÜNEY ORGANİZASYONDA 80 ÜLKEDEN SPORCU YER ALACAK

Organizasyona 80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katılacağını belirten Salomon Cappadocia Ultra-Trail Organizatörü Ayhan Aydın Güney de, Hepiniz hoş geldiniz. Organizasyonu 6'ncı yılında da gerçekleştiriyoruz. 2 bin 650 sporcu ile kayıtları kapattık. 80 ülkeden sporcular geliyor. Bunun yanında katılan sporcuların yüzde 55'i de yabancı. Dışardan gelen sporcuların ülkelerinin ilk 3'ünde Rusya, İran ve Fransa var. Herkese teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum ifadelerini kullandı.

CEYLAN ATEŞ İYİ Kİ BU YARIŞA SPONSOR OLMUŞUM

Organizasyona 4'üncü kez sponsor olduklarını hatırlatan Amer Sports Türkiye ve Körfez Ülkeleri İş Geliştirme Müdürü Ceylan Ateş ise Yarışın 6, bizim sponsorluğumuzun 4'üncü yılı. Büyük gurur yaşıyoruz. Dünyada birçok ülke, yarış var ancak en çok büyüme gösteren yer burası. Bunu uluslararası alanda da gururla dile getiriyorum. İyi ki bu yarışa sponsor olmuşum diye konuştu.