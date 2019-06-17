Son Dakika Haberleri: SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı
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SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı

26 dakika önce

SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladıNesrin AYDIN ANKARA (DHA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.

SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı
Nesrin AYDIN ANKARA (DHA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.
Başkan Murat Cavcav, Dün olağan genel kurulumuzu tamamladık. Bugün yeni yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan için fikir birliğine vardık. Kendisiyle görüşeceğim, yakın zamanda da bunu size açıklayacağız dedi.
SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:38 Kaynak: DHA
MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, DHA, Mustafa Kaplan, Güncel
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