SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı
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SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladıNesrin AYDIN ANKARA (DHA) - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:38 Kaynak: DHA
SPOR Cavcav, Kaplan ile resmi görüşmeye başlayacaklarını açıkladı
Nesrin AYDIN ANKARA (DHA
) - Gençlerbirliği
Kulübü Başkanı Murat Cavcav, MKE Ankaragücü
ile yollarını ayıran teknik direktör Mustafa Kaplan
ile resmi görüşmelere başlayacaklarını açıkladı.
Başkan Murat Cavcav, Dün olağan genel kurulumuzu tamamladık. Bugün yeni yönetim kurulumuzla birlikte toplantımızı yaptık. Hoca konusunda Mustafa Kaplan için fikir birliğine vardık. Kendisiyle görüşeceğim, yakın zamanda da bunu size açıklayacağız dedi.
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