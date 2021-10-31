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Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

31.10.2021 20:07
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in son sırasına demir atan ve 11. haftada Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Çaykur Rizespor, ligin 12. haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak. 5 Kasım Cuma günü Çaykur Didi Stadında oynayacağı maçın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Spor Tesislerinde başlayan yeşil-mavili ekip, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Ardından kondisyon çalışan Rizespor'un antrenmanı çift kale maç ile son buldu.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Rizespor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çaykur Rizespor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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