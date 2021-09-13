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SPOR Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

13.09.2021 10:36

Atakaş Hatayspor maçının ardından (1)Rukiye MEYVECİ / RİZE (DHA) - Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.

Atakaş Hatayspor maçının ardından (1)

Rukiye MEYVECİ/ RİZE (DHA) - Süper Lig'in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan yaptığı açıklamada, 'Deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. Çaykur Rizespor'un da sezona istediği gibi başlamaması nedeniyle kendi sahasında bugün çok mücadele edeceğini biliyorduk. Biz de bu mücadelede galip gelmek istiyorsak en az onlar kadar mücadele etmeliydik. Daha çok koşup, daha çok sahada inanan bir görüntü vermemiz gerekiyordu. O yüzden de ilk dakikadan itibaren konsantrasyonla oynadık. Hafta içi fiziksel olarak çalışırken, aynı zamanda mental olarak da oyunun gidişatına göre herhangi bir senaryoya karşı, önleyici çalışmalarımızı yaptık. Rizespor savunmadan çıkarken rahat top çıkarttırmadık. Daha fazla uzun toplara rakibi yönlendirdik. Burada da başarılı olduk. Takımın tümünü tebrik ediyorum' dedi.

BÜLENT UYGUN: ORTADA BİR SORUN VARSA O SORUN BENDEN KAYNAKLIDIR

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun da açıklamasında, "Maçı kazanmak istiyorduk ama oyunun 80 dakikasında belki saha şartları, yeni gelen sporcularımızın da daha tam takıma adapte olamaması, kadro yapısı münasebetiyle maalesef istenmeyen 2-0 gibi bir skorla sahadan ayrıldık. Tabii ki bu takımın birlikte olmaya ihtiyacı var. Merak etmeyin bu takımda yaşadığımız süreçleri birlikte başararak, bu durumdan en kısa zamanda çıkacağız. Gönül isterdi ki taraftarlarımıza kendi evimizde bir üç puan verelim ama maalesef olmadı. Oynadığımız, girdiğimiz pozisyonlarda golü değerlendiremedik. Biraz hatasal bir formatta maalesef mağlup ayrıldık. Ortada bir sorun varsa o sorun benden kaynaklıdır. Sadece biraz sabıra ihtiyaç var. Ben geçen sezon geldiğimde 10 maç, 5 tane pozisyona girmiştik. Oradan çıktık, hep birlikte ayağa kalktık. Biz gereğini yaparız Allah'ın izniyle. Merak etmeyin, bu takım o kadar iyi olacak ki futbolcularım her şeyi en güzel şekilde yerine getirecek. Saha şartları, idman yapamamanın verdiği şartlar, transferlerin geç gelmesi. Ben yönetim kuruluna, sayın başkana da ayrıca teşekkür ederim. Her istediğimizi yapmaya çalıştı. Varsa ortada bir suç o da benim. Önce biraz sabır. Öyle bir anda sihirli değenek yok, hiç kimse uçamıyor, sabırla uçacağız. O yüzden de merak etmeyin, bu takım çok daha güzel yerlere gelecek. Sizden de takıma destek olmaya devam etmenizi istiyorum? diye konuştu.

"SABRETMEYE VE DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR"

Bülent Uygun, 'Türkiye'de herkes konuşuyor, herkes yorum yapıyor, herkes antrenör" diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Gökhan Gönül Türkiye'nin en iyi stoperlerinden biri, Türkiye'nin en iyi sağ beklerinden de bir tanesidir. Türkiye'nin en iyi sağ açıklarından da biridir. Dolayısı ile Gökhan Gönül üç yerde de oynayabilecek, çok iyi performans sergileyecek bir futbolcudur. Bunu da gösterdi zaten. Ona gösterdiğim tüm pozisyonları fazlası ile yaptı. O yüzden eleştirenleri çok takmıyorum. Onlar herkesi eleştiriyor, önemli bir konu değil. Şu an Türkiye ligindeki en zor durumda olan takımı bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sel olmuş, takımın 20 futbolcusu gitmiş, transfere bir ay sonra başlamışsın, sen yeniden bir takım kuruyorsun ve millet ahkam kesiyor. Çok bir şey söylemek istemiyorum çünkü polemiğe girmek istemiyorum. Sezon bittiğinde göreceğiz. Çalıştırdığım her takımı çok zorluklardan çıkarttım. Sabır, destek ve planlamada beraber yürümek, bu işin ana teması budur. Bu yüzden de biraz daha sabretmeye ve desteğe ihtiyacımız var.?

SPOR Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından
SPOR Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Hatayspor, Rizespor, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor maçının ardından - Son Dakika
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