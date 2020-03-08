SPOR Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor maçının ardından

Mehmet Can PEÇE/ RİZE (DHA) - Süper Lig'in 25'inci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi ve skoru değerlendirdi.

Alanyaspor'un ilk yarında kaçırdığı pozisyonlar ile 2 puan kaybettiğini dile getiren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Rizespor deplasmanı zor bir deplasman, kendi evinde iyi oynayan bir takımımız. Aslına bakıldığında ilk yarıda bizim 3 puanı alıp gitmemiz gerekiyordu. İlk yarıda 2 hatta 3 gol bularak öne geçebilirdik. Ben 1 puan almış olarak değil, 2 puan kaybettiğimizi düşünüyorum" dedi.

ÜNAL KARAMAN: BU ZORLUKLARI AŞARAK DAHA İYİ OLACAĞIZ

Takımla ilk maçına çıkan Ünal Karaman da, "Bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bu tarz başlangıçlar hem oyuncular, hem bizler açısından zordur. Dışarıdan takip ettiğimiz ve birkaç idmanla tanıdığımız oyuncular var. Oyuncularıma bu süreçte ben bile hataya düşebildiğimi söyledim. Oyuna gelirsek maçın ilk yarısı oynama yüzdesi bizde olsa da maalesef üretkenliğimiz eksikti. İkinci yarı oyuncularımız bir karakter ve gayret gösterdiler. Bu gayreti maçın tamamına yayma gayretimiz olacak. Ben fiziksel olarak belli bir duruş gösteren ve oyun karakteri olan bir takımım olsun istiyorum" diye konuştu