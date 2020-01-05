Spor çaykur rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor çaykur rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı - Son Dakika

Spor çaykur rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı

6 saat önce

SPOR Çaykur Rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladıMustafa AKIN - Olgucan KALKAN ANTALYA (DHA) - İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te start veren Çaykur Rizespor, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

SPOR Çaykur Rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN ANTALYA (DHA) - İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te start veren Çaykur Rizespor, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde core çalışması ile başlayan idmanın tamamı basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenman pas çalışması ile sürdü. Mavi yeşilli ekip idmanı taktiksel çalışmalarla sonlandırdı.

Spor çaykur rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Antalya, Belek, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 08:15 Kaynak: DHA
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