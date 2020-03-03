Spor çaykur rizespor'da karaman ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor çaykur rizespor'da karaman ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Spor çaykur rizespor'da karaman ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

SPOR Çaykur Rizespor'da Karaman ilk antrenmanına çıktıMehmet Can PEÇE RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor, evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde başladı.

SPOR Çaykur Rizespor'da Karaman ilk antrenmanına çıktı

Mehmet Can PEÇE RİZE (DHA) - Çaykur Rizespor, evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde başladı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan yeşil mavili ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde start verdi. Takım ile ilk antrenmanına çıkan Karaman, futbolcular ile toplantı gerçekleştirdi. Futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başlarken, çalışma pas ve kondisyon çalışmaları ile devam etti. İdmana Mohamed Abarhoun sakatlığı nedeniyle katılamadı.

Spor çaykur rizespor'da karaman ilk antrenmanına çıktı

Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Ünal Karaman, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:24 Kaynak: DHA
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