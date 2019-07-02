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SPOR Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması

36 dakika önce

SPOR Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklamasıMehmet Can PEÇERİZE, (DHA)- Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç için Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldıklarını belirterek, Bu iki kulüpten birinde oynamasını isteriz dedi.

SPOR Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması
Mehmet Can PEÇERİZE, (DHA)- Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç için Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldıklarını belirterek, Bu iki kulüpten birinde oynamasını isteriz dedi.
Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yapılan altyapı seçmeleri sırasında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Kosavalı golcü Vedat Muriç'in transferi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Futbolcunun birçok takımdan teklif aldığını ifade eden Kartal, Oyuncumuz Fenerbahçe ve Galatasaray'dan teklif aldı. Vedat ile ilgili ağırlıklı talep Fenerbahçe ve Galatasaray'dan geldi. Bu iki kulüpten birinde oynamasını isteriz. Neticede bizim kulübümüzde parlayan bir arkadaşımız. Bizim kafamızda belirlediğimiz bir bedel var. Onu yakalayacağız. O kulüplerden yararlanabileceğimiz futbolcular var. Bundan sonra teklifi biz yapmak istiyoruz. Biz istediğimiz oyuncuları ve istediğimiz bedeli kulüplere sunacağız diye konuştu.
Transfer döneminin sıkıntılı olduğunu belirten Kartal, Çalışmalarımız devam ediyor. Transfer zor iş. Bakkala gider gibi şunu alıyorum deyip alamıyorsunuz. İyi araştıyoruz, iyi oyuncular arıyoruz. Bunu da biz yapıyoruz. Hocamız ve ekibimiz İstanbul'da çalışma içerisinde. İyi bir ekip kuracağız; bundan Rizelilerin ve Rizesporluların hiç şüphesi olmasın ifadelerini kullandı.
SPOR Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç açıklaması
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:21 Kaynak: DHA
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