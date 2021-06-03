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SPOR Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı

03.06.2021 13:45

SPOR Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladıNesrin AYDIN YALDIZ - Ercan ATA / ANKARA,(DHA) - Hasan Kartal, Artık bundan sonra yokum. Arkadaşlarımla görüştüm, kulüp başkanlıklarından istifa etme kararı aldım.

SPOR Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Nesrin AYDIN YALDIZ - Ercan ATA/ ANKARA,(DHA) - Hasan Kartal, Artık bundan sonra yokum. Arkadaşlarımla görüştüm, kulüp başkanlıklarından istifa etme kararı aldım. Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor'daki görevlerimden başkan ve yönetici olarak ayrılıyorum dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Ankara'da basın toplantısı düzenledi. Kartal, Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor'daki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile genel olarak ters düştüğünü dile getiren Kartal, Artık bundan sonra yokum. Arkadaşlarımla görüştüm, kulüp başkanlıklarından istifa etme kararı aldım. Çaykur Rizespor ve Etimesgut Belediyespor'daki görevlerimden başkan ve yönetici olarak ayrılıyorum. İlk genel kurulda da TFF'nin ibra edilmemesi için uğraşacaktım, birçok kulüp başkanıyla da görüştüm. Zannediyorum ibra da etmeyecektik. Böyle olunca bir kaos olurdu. Kaos olmaması için, doğru olanın futboldan benim çekilmemin olacağı görüşüyle bu kararı aldım dedi.

RİZESPOR VE ETİMESGUT BELEDİYESPOR'LA HEP BERABERİM

Hasan Kartal, yine kulüplerle beraber olacağını belirterek,Rizespor'la hiçbir problemin olmadı, çok sevdiğim bir kulübümüzdür. Ayrıca Etimesgut Belediyespor Kulübü de benim çocuğum gibi büyüttüğüm 2'nci Lig'e kadar getirdiğim bir kulüptür. Yine bunlarla beraberim. Bu federasyon gidene kadar inşallah bir daha bir görev almayacağım. Bu federasyonun altında görev yapmamaya karar verdim ifadelerini kullandı.

ALT YAPI KONUSUNDA BİR STANDART GETİRİLMELİ

Kulüp borçlarından başkanların sorumlu olması ile ilgili kanunun çıkması gerektiğini dile getiren Hasan Kartal, Maalesef bu kanun çıkmadı. Yabancı oynatmayalım diyoruz. Altıyapı ile ilgili herhangi bir karar alınmadı. 3'üncü Lig'deki bir takımın alt yapıda oynatacağı çocukların lisanslı olmasını belirlemesi lazım, tesisleri belirlemesi lazım, bir standart olması lazım. Örneğin 3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e çıkarken de bir standart olması lazım. 1'nci Lig'e çıktığı zaman ve yine Süper Lig'e çıktığı zaman bir standart olması lazım diye konuştu.

AİLECE BIRAKIYORUZ

Çaykur Rizespor ve Etimegut Belediyespor'a desteğinin devam edeceğini belirten Kartal, Etimegut Belediyespor'u 1 lira borcu olmadan bıraktığını ifade ederek, Rizespor'u 30 milyon TL borçla bırakıyorum 160 milyon TL borçla almıştım. Benim gibileri futboldan soğuttunuz. Federasyon tedbirini almazsa kulüpler borç batağı içinde yüzer. Kulüpler Yasası'nı Bakanlığa bırakmaya gerek yok, biz hazırlayalım onlara sunalım. Bakanlık da düzgün bir hale getirir, yasallaşır. Ailece bırakıyoruz. Oğlum da Gençlerbirliği'ndeydi o da bırakmak kaydıyla tamamen futboldan çekiliyoruz. İnşallah yönetici olarak tekrar döneriz şeklinde konuştu.

Hasan Kartal, kulüplerin genel olarak maddi durumunun kötü olduğunu vurgulayarak, Bakın yapılanma yapan kulüpler patlayacak. O kulüplerin hepsi patlama noktasına gelecek. O zaman başkan da bulamayacaksınız ifadelerini kullandı.

SPOR Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı
SPOR Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı
SPOR Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı
SPOR Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı

Hasan Kartal, Rizespor, Ankara, İstifa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, görevinden istifa ettiğini açıkladı - Son Dakika


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