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Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika

Çaykur Rizespor maçının ardından

29.10.2021 23:36

Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu yıl 3 defa geri düşmemiz ve eksik kalmamıza rağmen, sakinlik, sabır ve saha organizasyonun olduğu bir takım olma yolunda...

Selay SAYKAL/ TRABZON,(DHA)- Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Bu yıl 3 defa geri düşmemiz ve eksik kalmamıza rağmen, sakinlik, sabır ve saha organizasyonun olduğu bir takım olma yolunda adım atıyoruz. Bunlar bizi bir şekilde oyun ve skorun içine sokuyor" dedi.

Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Sakatlanarak oyundan çıkan Gervinho'nun çekilen MR'ında sağ çapraz bağının kopmuş olduğunu belirten Avcı, "Gervinho'nun MR'ı çekildi, sağ çapraz bağı kopmuş. Geçmiş olsun. Hem kulübümüze hem Gervinho'ya geçmiş olsun. Büyük ihtimal, 5-6 aylık süreçtir. Bundan sonraki sürece bakarız. Bizim için üzüntü. Bazen maçı kazanıyorsun duyguların yukarı çıkıyor ama insan ve sporcu sağlığı önemli. Sakatlıklarla bu ara tüm kulüplerin olduğu gibi biz de bir süreç yaşıyoruz. Geniş kadro olması bizi bir şekilde ayakta tutabiliyor. Taraftarımızı davet etmiştim, sağ olsunlar yüzde 50 doldurdular, destek verdiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bu oyunda duygu olacak ama aklın daha ön planda olduğu, kontrolden çıkmayan oyunların olması gerektiğini vurguluyorum. Bu artarak devam etsin; sabırlı oyun, duyguların karıştığı oyunlardan geri dönüşler çok risklidir. Bu yıl 3 defa geri düşmemiz ve eksik kalmamıza rağmen, sakinlik, sabır ve saha organizasyonun olduğu bir takım olma yolunda adım atıyoruz. Bunlar bizi bir şekilde oyun ve skorun içine sokuyor" diye konuştu.

"KANAT OYUNCUSU OLACAK GİBİ GÖRÜYOR"

Gervinho'nun yerine ara transfer döneminde bir arayış olup olmayacağı yönündeki soru üzerine Avcı, "Zaten sezon başından beri bir planlamamız var. Yarışırken de transfer için arayışımız devam ediyor her bölgeye isim bakıyoruz. Ama Gervinho'nun sakatlığı sonrası net bir kanat oyuncusu olacak gibi görüyor" şeklinde konuştu.

"DUYGUSAL ADAMIMDIR"

Maç sonunda taraftarların kendisini çağırması üzerine tribünleri selamladığı anlara ilişkin konuşan Avcı, "Duygusal adamımdır. Ben de bu yörenin insanıyım. Şehri, insanları samimiyetini seviyorum. Kasım 10'da 1 sene olacak. Çok güzel duygular yaşıyorum. Bu duyguya, coşkuya, tarihe inşallah doğru izler bırakırım. Bir teknik adama oyuncu grubuna yaşaması çok güzel duygular yaşatıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"6-7 YAPRAK DEĞİŞTİK"

Ligde artık kolay maçın olmadığını kaydeden Avcı, Çaykur Rizespor'un da iyi takım organizasyonları olduğunu dile getirdi. Avcı, "Herkesin birtakım organizasyonları, oyuncu kalitesi var. Rizespor takımın ön tarafında orta sahasında her an oyunu değiştirecek oyuncuları var. Tabeladaki yeri oyunu oyuncu kalitesini yansıtmıyor. Oyunda geriye düşebilirsin. İki kez formasyon değişikliği yaptım. 6-7 yaprak değiştik. İyi bir yoldayız taraftar destek oluyor. Bunun temeli iletişim, saygı ve sevgi. Ligin daha 11. haftasını oynadık. Sabırlı, sakin olunmalı, destek istiyorum. Bunu duyguları karıştırmadan istiyorum" dedi.

HAMZA HAMZAOĞLU: TAKIMIMDAN MEMNUNUM

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise "Oyun beklediğimiz gibi gelişti. Biz oyunu ikinci yarıda yapacağımız hamlelerle çözmeyi planlıyorduk. İlk yarıda oyunu tutabilir Trabzonspor'a fırsat vermezsek ikinci yarıda oyuna sokacağımız arkadaşlarla beraber oyunu değiştirebileceğimizi düşündük. Trabzonspor da aynı hamleleri yaptı. Bakasetas ve Nwakaeme ile etkili oldular. 1-0 girebilseydik belki ikinci yarı çok farklı olur, farklı gelişirdi ama Trabzonspor da penaltıdan gol bulunca ikinci yarı farklı oldu. Yediğimiz ikinci golde bence biraz da şanssızlık oldu. Gökhan'ın tutabileceği bir toptu ama oluyor bazen böyle ufak tefek hatalar. Golle sonuçlanınca geriye düştük. Bütün riskleri almamıza, rakip kaleye de yakın oynamamıza rağmen sonuçlandıramadık. Bence iyi bir maç oldu iyi bir mücadele oldu. Ben genel anlamda takımımdan memnunum. Sonucu almamış olsak da ortaya koydukları, niyet, istek ve mücadeleden dolayı memnunum. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum galibiyetinden dolayı" diye konuştu.

Çaykur Rizespor maçının ardından
Çaykur Rizespor maçının ardından
Çaykur Rizespor maçının ardından
Çaykur Rizespor maçının ardından

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika


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