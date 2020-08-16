SPOR Çaykur Rizespor taktik çalıştı - Son Dakika

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunuyla devam etti. Yarı sahada taktik antrenman yapan Karadeniz temsilcisi, çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Antrenmanı takımın sportif direktörü Yılmaz Bal da takip etti.

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 20:35

Kaynak: DHA

Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar

Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı

İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü

Galatasaraylı Falcao'nun doğum yapmak için gün sayan eşi, çılgınlar gibi dans etti