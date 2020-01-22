Spor çaykur rizesporlu akkan: kupada yolumuza devam etmek istiyoruz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor çaykur rizesporlu akkan: kupada yolumuza devam etmek istiyoruz - Son Dakika

Spor çaykur rizesporlu akkan: kupada yolumuza devam etmek istiyoruz

7 saat önce

SPOR Çaykur Rizesporlu Akkan: Kupada yolumuza devam etmek istiyoruzVIDEO YOKMehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA) - Çaykur Rizespor'un kaptanı kaleci Gökhan Akkan, "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

SPOR Çaykur Rizesporlu Akkan: Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz

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Mehmet Can PEÇE/RİZE,(DHA) - Çaykur Rizespor'un kaptanı kaleci Gökhan Akkan, "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye kupası son 16 tur ikinci maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'un kaptanı Gökhan Akkan Mehmet, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milli kaleci Akkan, "Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Ziraat Türkiye kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor, bu maç için İstanbul'a hareket etti. Yeşil mavililerin kaptanı kaleci Gökhan Akkan da, Rize'den ayrılmadan önce Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kupa maçı ile ilgili konuşan Akkan, "Kadromuz yeni gelen arkadaşlarımız ile genişledi. Şu an iyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz; bunun için orada gol bulmamız, en kötü berabere kalmamız lazım. Bu bizim elimizde ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

"HEDEFİM AVRUPA"

Transfer konusunda da konuşan Akkan, hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu dile getirerek, "Büyük takımlar tarafından takip edilmek, istenmek güzel bir şey. Daha önce de söyledim; Hedefim Avrupa'da oynamak. Büyük takımlar tarafından istenmek de. İşimizi bir şekilde doğru yapıyoruz. Talep geliyor, isteniyoruz. Bu doğrultuda daha iyi olmaya çalışmak önemli. Şu an Rizespor'un oyuncusu olduğumuz için hedefim sezonu en güzel biçimde bitirmek" dedi.

Spor çaykur rizesporlu akkan: kupada yolumuza devam etmek istiyoruz

Rizespor, Çaykur, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
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