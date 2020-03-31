SPOR Cengiz Ünder'den evde kal paylaşımı - Son Dakika

SPOR Cengiz Ünder'den evde kal paylaşımı
6 saat önce
SPOR Cengiz Ünder'den evde kal paylaşımıİSTANBUL,(DHA) -Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.
SPOR Cengiz Ünder'den evde kal paylaşımı
İSTANBUL,(DHA) -
Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle sporcular çalışmalarıı evlerinde bireysel olarak sürdürüyor. Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'de antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından top ile gerçekleştirdiği çalışmayı paylaşırken üzerine "evde kal" yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 09:10 Kaynak: DHA
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